Пенсии и неблагостные прогнозы. В Минфине рассказали, что ждет экономику России в 2024 году

Проект бюджета России предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов. В 2024 году средняя пенсия составит 23 тысячи 244 рубля. Власти проиндексируют выплаты и по другим социальным обязательствам. При этом основным приоритетом бюджета Минфин назвал поддержку участников СВО и обороноспособность страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пенсии

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что пенсии в 2024 году проиндексируют на 7,5%. Именно такой уровень инфляции прогнозируют в ведомстве.

«В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции, это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля», — сказал министр, выступая в Совете Федерации.

При этом общий объем расходов на индексацию пенсий составит почти 600 млрд рублей, отметил Силуанов. Ранее в пресс-службе Минтруда сообщали, что на выплаты пенсий, страховых и социальных пособий в следующему году направят более 16 трлн рублей.

Силуанов также пообещал, что, помимо пенсий, будут проиндексированы и выплаты материнского капитала, и выплаты по программам поддержки семей с детьми, и выплаты малоимущим гражданам.

«Все те социальные обязательства, которые мы предусматривали, они будут проиндексированы и будут обеспечены необходимым ресурсом», — подчеркнул он.

Без благостных прогнозов

В то же время бюджет России не должен ориентироваться на благостные прогнозы, нужно быть готовыми ко всему, заявил министр. Обороты набирает экономическая и финансовая фрагментация, никуда не делись структурные дисбалансы, как и санкции.

«Мы должны быть готовы к различным сценариям, и как раз бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы. Бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались, и обеспечивать соответствующими ресурсами», — сказал Силуанов.

«Нам надо быть ко всему готовыми, чтобы исполнить все планы и обеспечить их ресурсами», — заключил глава Минфина.

Ведомство ожидает стабильного роста ВВП на уровне 2,2–2,3% в год на протяжении предстоящих трех лет.

Обороноспособность России

Одним из главных приоритетов для бюджета Силуанов назвал поддержку участников военной операции на Украине и обороноспособность страны в целом.

«Остановлюсь более подробно на бюджетных приоритетах. Первый приоритет, и мы об этом говорили — это укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции», — подчеркнул он.

На национальную оборону планируется потратить 10,8 триллиона рублей.

Одновременно поддержка ключевых отраслей промышленности тоже будет увеличена.

«Основные приоритеты: радиоэлектроника продолжит финансирование в полном объеме, авиастроение. Беспилотие — новый приоритет и новый нацпроект, на это будет предусмотрено 66 миллиардов рублей. Мы обеспечим более 40% беспилотников собственного производства. Станкостроение — новые приоритет, создаем основу, по сути, новой промышленности, вкладывая туда и бюджетные деньги — почти 130 миллиардов рублей», — отметил он.

Кроме того, дополнительные средства выделят на развитие электротранспорта, региональных аэропортов и инфраструктуры морского транспорта.

Интернет-торговля алкоголем

Минфин также выступил за легализацию интернет-торговли алкоголем. «У нас есть ведомства, которые поддерживают, — в данном случае Минфин поддерживает, а есть ведомства, которые категорически против. Есть плюсы и минусы этого предложения. Я считаю, что плюсов больше», — пояснил Силуанов.

В настоящее время онлайн можно купить много «паленого» алкоголя, власти по-прежнему не могут полностью контролировать эту сферу, признал министр.

«На мой взгляд, здесь более правильно регулировать этот процесс, наводить порядок там», — констатировал он.