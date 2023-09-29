Сговор и завышение цен. ФАС возбудила первые дела против топливных компаний

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела о нарушении закона о конкуренции против семи топливных компаний в пяти регионах России. ФАС считает, что они реализовывали топливо по завышенной цене. 21 сентября правительство почти полностью запретило экспорт бензина и дизеля в связи с ростом их стоимости внутри страны.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила первые антимонопольные дела по итогам проверки рынка нефтепродуктов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

За реализацию топлива по завышенной цене дела возбудили в отношении:

— АО «Осколнефтеснаб» (Белгородская область);

— ООО «Гудвил-А» и ООО «Реалграмм» (Ставропольский край);

— OOO «Газпромнефть-Региональные продажи» (Ростовская область);

ФАС обнаружила признаки заключения антиконкурентного соглашения между ООО «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» (Краснодарский край) — против них также открыли дело.

Против Ассоциации владельцев автозаправочных станций (Дагестан) возбудили дело по признакам незаконной координации экономической деятельности. По данным ведомства, президент Ассоциации владельцев автозаправочных станций координировал деятельность владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере, что привело к одновременному повышению розничных цен на топливо.

Проверку ФАС анонсировала 11 сентября: «Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — отмечали в ведомстве.

Борьба с ростом цен

21 сентября кабмин почти полностью запретил экспорт бензина и дизельного топлива. Запрет не затронул поставки для гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений и на топливо для российского воинского контингента за рубежом. Данная мера должна стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке, отметили в правительстве. Ограничение продолжит действовать до стабилизации ситуации на топливном рынке. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мировой топливный рынок сейчас в принципе нестабилен, а в России наблюдались «определенные проблемы», соответственно, рынок требовал регулирования.

22 сентября стало известно, что правительство продолжит донастройку налоговой системы для обеспечения по приемлемым ценам внутреннего рынка бензином и дизелем. Об том сообщил глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

28 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство готово к новым жестким регуляторным решениям, если цена топлива не снизится на АЗС. По его словам, существующие меры уже позволили снизить цены на топливной бирже, и сейчас ожидается соответствующая реакция непосредственно в мелкооптовом, розничном, а также сельскохозяйственном сегментах.

«Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — сказал Новак.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября Новак рассказал, что кабмин рассматривает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые были снижены с 1 сентября — это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ.

Кроме того, правительство обсуждает возможность ограничения «серого» экспорта для компаний, которые покупают через субсидии предназначенное для России топливо и продают его на зарубежных рынках. В этом случае правительство думает повысить заградительные пошлины для перекупщиков топлива с 20 до 50 тыс. рублей за тонну, однако возможен и полный запрет продажи топлива для таких посредников.

Цены на топливо

Средние потребительские цены на бензин с 19 по 25 сентября выросли на 27 коп. — до 55,92 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива повысилась на 1 руб. 3 коп. — до 64,99 руб. за литр. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (торги 28 сентября), цена бензина АИ-92 выросла за день на 0,53%, до 57,951 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,63%, до 60,393 тыс. руб. за тонну.

С начала года цены производителей на бензин повысились в 2,2 раза, сообщил Росстат. Марки бензина от АИ-81 до АИ-92 подорожали на 5,3%. Цена на бензин от АИ-93 до АИ-95 выросла на 6,6%, от АИ-96 до АИ-98 — на 4,3%.

Потребительские цены на автомобильный бензин в августе 2023 года в среднем по России превышали цены производителей в 1,8 раза (в августе 2022 года — в 2,6 раза). В августе 2023 года по сравнению с июлем цены производителей на нефть увеличились на 26,8%.

В ходе совещания 27 сентября Владимир Путин поручил правительству разобраться с ситуацией на топливном рынке.

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал Путин.