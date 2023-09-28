Жертва кибервойны: российская система бронирования Leonardo не устояла перед DDOS-атакой

В российской системе бронирования Leonardo произошел глобальный сбой. Из-за этого пассажиры не могли регистрироваться на рейсы и пользоваться сервисами покупки авиабилетов. Причиной неполадки стала DDOS-атака. Она произошла, несмотря на то, что Leonardo имеет повышенный уровень информационной защиты. Подробности – у «Газеты.Ru».

В российской автоматизированной информационной системе Leonardo произошел сбой, из-за чего оказалась затруднена работа сервисов бронирования авиабилетов и услуг, а также регистрация на рейсы.

«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

В лоукостере «Победа» проинформировали о том, что регистрация на рейсы происходит в ручном режиме, поэтому приезжать в аэропорт нужно заранее.

Об аналогичных проблемах заявили и авиакомпании «Россия» (задержано шесть рейсов), Red Wings (сервисы оказались временно недоступны), «Уральские авиалинии» и SmartAvia.

Из данных сервиса «Яндекс.Расписания» следует, что днем 28 сентября в столичных аэропортах были задержаны или отменены 27 рейсов.

«Пассажиры в терминалах оперативно информировались о переносе времени вылета рейсов. При этом обеспечивалась частичная регистрация пассажиров по резервным каналам в оперативных условиях», — рассказали в международном аэропорту Шереметьево.

Там добавили, что сбой не привел к скоплениям пассажиров и не оказал существенного влияния на деятельность аэропорта.

Однако собеседница «Газеты.ru» по имени Виктория сообщила об очередях в Шереметьево:

«Часть пассажиров пересадили на более поздние рейсы. Например, пассажиры рейса «Аэрофлота» на Ставрополь, запланированного на десять утра, полетят «Победой» в 12.35). Рейс на Петербург на 11.25 улетел без части пассажиров. Очереди огромные».

Причина сбоя

В 12:08 в «Ростехе», в партнерстве с которым создавалась система Leonardo, проинформировали об устранении сбоя:

«Работоспособность системы бронирования авиабилетов Leonardo полностью восстановлена. DDOS-атака успешно отбита».

Устранение затруднений подтвердили и авиаперевозчики.

«Работоспособность системы бронирования Leonardo (созданной компанией «Сирена-Трэвел». — «Газета.Ru») восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены», – говорится в сообщении «Аэрофлота».

Позднее пресс-служба «Ростеха» опубликовала комментарий, в котором отмечается, что атаки на Leonardo идут регулярно:

«За последние месяцы их были десятки, в том числе порядка пяти попыток зафиксированы в сентябре. Атаки носят масштабный и беспрецедентный по количеству задействованных ресурсов характер.

Очевидно, что против страны ведется настоящая кибервойна, цель которой – нанести ущерб российской ИТ-инфраструктуре и нарушить работу важнейших отраслей».

Повышенная защита и бесперебойная работа

Leonardo – российская система бронирования, созданная компанией «Сирена-Трэвел» в партнерстве с госкорпорацией «Ростех». Разработка началась в конце 2011 года, запуск произошел в 2014, в первые два года использовать эту систему стала большая часть российских авиакомпаний. В июне 2022 года к ним присоединилась авиакомпания «Победа», в октябре — «Аэрофлот».

«Сервис способен адаптироваться под индивидуальные потребности каждого перевозчика, имеет повышенный уровень информационной защиты, а главное – обеспечивает бесперебойную работу воздушно-транспортной отрасли России даже в условиях отключения иностранных систем», — отмечал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров в ноябре 2022 года.