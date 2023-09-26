Плакали и падали в обморок. Пассажиры рейса из Сочи застряли в самолете на несколько часов

Рейс Сочи – Москва авиакомпании Nordwind задержали на четыре часа. Пассажиров не выпускали из душного самолета, угрожая аннулировать билеты без компенсации. Очевидцы сообщали, что люди плакали, задыхались и теряли сознание, а бортпроводники не оказывали им помощь. Решившим отказаться от полета несколько часов не выдавали багаж. В авиакомпании объяснили задержку неисправностью дополнительной силовой установки, а прокуратура начала проверку.

Самолет авиакомпании Nordwind, задержанный на несколько часов, вылетел из Сочи в Москву, свидетельствует онлайн-табло перевозчика. По расписанию он должен был отправиться в 12.25 мск, но покинул воздушную гавань лишь в 16.37.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пассажиров рейса несколько часов держали в душном самолете без кондиционера. По данным Гидрометцентра России, температура в Сочи 26 сентября составляла около +26°C. Как рассказали сами пассажиры, некоторым людям на борту стало плохо, им потребовалась помощь врача.

«Самолет неисправен, двигатель не заводится, как сказал командир, самолет только с производства и прошел проверку, но еще не летал», – заявили пассажиры.

Канал также приводит слова командира воздушного судна, который назвал ситуацию «возмутительной» и заявил, что столкнулся с таким впервые за 40 лет летной работы.

По информации Mash, на борту находились 450 человек, желающим покинуть салон угрожали аннулировать билеты, стоившие около 40 тысяч рублей, без компенсации.

Певица Милена Дейнега, находившаяся в числе пассажиров, рассказала РБК, что выйти из самолета разрешили лишь спустя два часа ожидания, некоторые в итоге от полета отказались. В разговоре с РЕН ТВ она заявила, что покидающим самолет не объяснили, «где искать багаж», и пообещали выдать его «в течение трех часов».

В свою очередь Shot утверждает, что выпускать пассажиров начали только через три часа.

У некоторых на борту началась началась паника: они плакали, задыхались и теряли сознание. При этом бортпроводники «вели себя растеряно и не оказывали помощь упавшим в обморок».

Канал заявляет, что покинувшим самолет деньги не вернули, но пообещали посадить их на другой рейс.

О панике на борту со ссылкой на пассажирку также сообщает RT.

«Пилот по громкой связи раза три говорил, что вот-вот сейчас полетим. Сначала были проблемы с багажным отсеком (что-то не закрывалось), потом еще какие-то технические проблемы», – рассказала женщина.

Причина задержки

В пресс-службе авиакомпании впоследствии сообщили РБК, что причиной задержки стал отказ вспомогательной силовой установки.

«После прибытия наземного кондиционера температура в салоне была понижена. Борт вылетел в Москву», – рассказал представитель перевозчика.

В сочинском аэропорту также объяснили четырехчасовую задержку технической неисправностью. По заявлению воздушной гавани, самолет прибыл в аэропорт с опозданием, в 8.30 мск вместо запланированных 7.00. После завершения посадки авиакомпания попросила дополнительное оборудование для запуска силовой установки и климатическую установку, все запрошенное было предоставлено.

«Самолет был готов к вылету. Однако в связи со сложившейся ситуацией несколько пассажиров отказались от дальнейшего полета», – заявили в аэропорту. Там также добавили, что всех отказавшихся доставили в терминал, их багаж выгрузили из самолета.

Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию с соблюдением прав пассажиров задержанного рейса на контроль. По заявлению ведомства, в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, проверку организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Прокуратура <...> проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с задержкой вылета рейса», – говорится в сообщении.