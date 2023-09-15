Ключевая ставка ЦБ повысилась до 13%. Как это скажется на россиянах

Центробанк РФ в пятницу повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% годовых. После предыдущего повышения ставки с 8,5% до 12% годовых в России повысились ставки по кредитам и выросла доходность банковских вкладов. Чего стоит ожидать россиянам после нового повышения ключевой ставки, что теперь будет с вкладами, кредитами и курсом рубля – в материале «Газеты.Ru».

Почему ЦБ повысил ключевую ставку

Объясняя свое решение, Банк России отметил, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Внутренний спрос опережает возможности расширения выпуска, курс рубля снизился по отношению к доллару и евро летом. Это существенные проинфляционные риски, уточнил регулятор. Чтобы ограничить рост цен и вернуться к целевому уровню в 4%, потребовалось повысить ставку. Другими причинами стали геополитическая напряженность и ожидание роста цен населением и бизнесом.

«Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

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Регулятор отметил, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели. Также будут приниматься во внимание процесс структурной перестройки российской экономики и риски со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков.

На ближайших заседаниях ЦБ оценит, насколько необходимо повысить ключевую ставку снова. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция составит 6-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем. По оценке на 11 сентября, годовая инфляция выросла до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что решение ЦБ «адекватно реалиям».

«Сомневаться в решимости ЦБ не было смысла. Регулятор ранее недвусмысленно дал понять — доводов к смягчению нет, а сохранение ключевой ставки на 12% было под очень большим вопросом и зависело от траектории инфляции и курса рубля. По факту за месяц обстановка точно не улучшилась — ценовое давление усилилось, а рубль по-прежнему на годовом дне», — прокомментировал он.

Что будет дальше с ключевой ставкой ЦБ

По словам Зельцера, у Банка России всегда есть опция внезапных шагов, и, если понадобится, жесткий цикл вновь ускорится. Но пока, кажется, этого может быть и достаточно для стабилизации кредитного рынка и курса рубля, добавил он. Поэтому дальнейшие заседания 2023 года могут пройти в русле оценки эффективности уже принятых решений.

«Наиболее интересно не само решение по ключевой ставке, а что высокие ставки обещаны надолго. Об этом говорят ожидания в прогнозе ЦБ средней ставки на уровне11,5-12,5% в 2024 году при средней инфляции в 5-5,5%. Это значит, что снижать ключевую ставку будут небыстро», — сказал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что на следующем заседании 27 октября Банк России снова повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 13,5%.

В базовом сценарии этот уровень станет пиком ключевой ставки в цикле повышения, уточнил он.

По словам аналитика, возможность для снижения ключевой ставки откроется только во втором квартале 2024 года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года Васильев ожидает замедления инфляции до 5,5% и снижения ключевой ставки до 10%. В рисковом сценарии, если курс рубля составит 110 рублей за доллар, ключевая ставка может быть повышена до 15-17%.

Что будет с курсом рубля

По словам Зельцера, из-за решения ЦБ курс рубля получает среднесрочный драйвер восстановления к доллару и евро.

«Конечно, для полноты не хватает нормативов по продаже валютной выручки экспортерами. Но что касается импорта, удорожание ресурсов способно сдавить спрос на валюту. Движение к 90 рублям за доллар выглядит обоснованным», — подчеркнул эксперт.

Чтобы стабилизировать курс рубля, необходимо, помимо подъема ключевой ставки, вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортерами и ужесточить ограничения на вывод капитала за рубеж, согласился Васильев.

Он не ожидает, что решение ЦБ значительно повлияет на курс рубля в ближайшие дни.

«Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала», — сказал он.

Васильев полагает, что до конца года курс рубля останется в диапазоне 90-100 рублей за доллар. В свои прогнозы на четвертый квартал он закладывает средний курс рубля на уровне 98 рублей за доллар, 104 рубля за евро и 13,3 рублей за юань.

Что будет со вкладами

После внеочередного повышения ключевой ставки на 350 базисных пунктов до 12% в августе, максимальная процентная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках выросла с 8,14% в начале августа до 9,69% в первые десять дней сентября.

По словам Зельцера, вклады повторяют траекторию курса ЦБ по ставке и также дорожают. Ставки по краткосрочным депозитам в ближайшее время будут максимально точно следовать за ключевой ставкой, поэтому выглядят интересными, уточнил он.

«После нового повышения ставки на 100 базисных пунктов до 13% ставки по вкладам продолжат расти, но уже не такими высокими темпами», — спрогнозировал аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

По словам Васильева, ставки по депозитам вырастут примерно на 100 базисных пунктов, соразмерно ключевой. Рублевые сбережения станут более привлекательными, считает он.

«Ставки по вкладам будут начинаться от 13% соответственно. Возможны и большие предложения на краткосрочные вклады, на долгосрочные скорее всего ставка будет порядка 11-12%. Но в любом случае – это достаточно высокий показатель доходности по вкладам», — уточнила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Что будет с кредитами

Банки повысят ставки по кредитам после решения ЦБ, сказал Зельцер. Займы в моменте будут дорогими, и, если есть возможность подождать, со временем они могут подешеветь, считает эксперт.

Васильев отметил, что ставки по кредитам, в том числе ипотеке, вырастут примерно на 100 базисных пунктов.

Болотских ожидает, что ставки по займам скоро вырастут на 1,5 процентных пункта. Поэтому спрос на кредиты должен снизиться, что приведет к замедлению темпов инфляции.

«Минимальной ставкой по потребительским кредитам станет 15,5-16% годовых. Но возможны какие-то предложения со скидками на первый месяц и возвратами типа кешбэков. Ставка по ипотечным кредитам может начинаться от 15%, если не учитывать государственные программы и предложения от застройщиков», — предположила Коваленко.

Верхний потолок назвать очень сложно, так как все зависит от условий выдачи ипотечного кредитования, а также возраста и дохода заемщика, подытожила она.