Евросоюз, кажется, нашел способ использовать арестованные резервы РФ. Но Москва может отомстить

Власти ЕС не могут законно конфисковать российские резервы, арестованные после санкций, пишет Bloomberg. Вместо этого европейские чиновники предлагают некий налог: его должны будут заплатить фирмы с российскими долями и компании, у которых в управлении есть активы РФ, получающие от них прибыль. Все другие варианты использования денег и ценных бумаг, принадлежащих России, признаны слишком рискованными. В частности, иностранные банки опасаются, что Москва может отомстить за конфискацию: усложнить работу их бизнеса на своей территории, ввести санкции против сотрудников.

Чиновники Евросоюза пришли к выводу, что не смогут законными способами конфисковать российские активы, которые были заморожены после введения новых санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад, подготовленный для руководства ЕС.

Члены рабочей группы ЕС не увидели «надежного правового механизма, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизованные активы исключительно на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры», отмечается в публикации.

Вместо конфискации арестованных резервов, которые оцениваются в €200 млрд, эксперты предлагают властям ЕС сосредоточиться на их временном использовании. Такая рекомендация появилась после того, как замороженные активы РФ, размещенные в бельгийском финансовом гиганте Euroclear Ltd., за первый квартал 2023-го получили доходов на €750 млн.

Один из вариантов такого временного использования доходов от активов — направить их Украине. Однако министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в комментарии Bloomberg призвал с осторожностью поднимать тему использования или конфискации российских резервов, арестованных после санкций.

«Я понимаю эмоциональность дебатов, когда мы говорим, что должны заполучить эти активы. Но мы правовые государства. И мы защищаем основанный на правилах международный порядок. Поэтому все, что мы делаем в этом начинании, должно быть абсолютно надежным. Сейчас ее (конфискацию российских активов — «Газета.Ru») можно оспорить в европейских или американских судах. Если какое-то из наших будет отменено судьей, это станет дипломатической и экономической катастрофой», — пояснил Шалленберг.

По словам источника агентства, знакомого с вопросом, сразу несколько крупных мировых банков обеспокоены тем, что если ЕС присвоит замороженные активы, то Москва может «отомстить». В частности, вызывает тревогу возможность российских властей усложнить жизнь работе этих банков на территории РФ, создавать проблемы для их сотрудников. Второй собеседник Bloomberg сказал, что его банк напрямую это не заявляет, но принципиально выступает против конфискации резервов России.

В то же время в докладе рабочей группы ЕС указано, что для передачи доходов от российских активов Киеву есть существенные юридические препятствия. Но есть второй вариант: так называемый windfall contribution, при котором европейские фирмы с российским участием или российскими активами в управлении, получающие от них прибыль, должны перечислить значительную часть этой прибыли в бюджет Евросоюза.

Для ЕС такой сценарий менее рискован с юридической точки зрения, поскольку власти блока напрямую не изымают активы или доходы от них и не участвуют в управлении ими. Авторы доклада сообщили, что такой подход «не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели вовлеченных фирм, будет справедливым с точки зрения налогообложения и не повлияет на правовой статус самих активов».

Bloomberg отмечает, что более половины замороженных российских резервов представляют собой наличность и депозиты. Однако значительная часть оставшихся активов — в ценных бумагах. В течение двух-трех лет они будут преобразованы в наличные деньги путем погашения долговых обязательств перед РФ.

Рабочая группа ЕС также назвала сумму потенциальных доходов, если российские ликвидные активы будут «инвестированы осмотрительно». Однако размер этих доходов не оглашается.

При этом аналитики рассматривали и возможность активного управления резервами, чтобы потом доходы направлять на поддержку Украины. Но в этом случае должны были бы учитываться права собственности, а также риск получить не прибыль, а убыток.