«В начале июня у нас закончатся деньги». В США спорят о том, что делать с госдолгом

Конституционный кризис разразится в США, если президент Джо Байден воспользуется поправкой к американской Конституции, чтобы избежать дефолта в обход конгресса, заявила министр финансов Джанет Йеллен. Она подчеркнула, что Белый дом должен добиться от конгрессменов повышения потолка госдолга, или «хороших вариантов развития событий не будет». Ранее она заявила, что Вашингтон почти исчерпал чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга.

Использование президентом США поправки к Конституции для избежания дефолта из-за достижения государственного долгового лимита может привести к полномасштабному конституционному кризису в Америке. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Нам не следует оказываться в ситуации, когда придется обдумывать, может ли президент решать вопрос долга. Это будет конституционный кризис», — сказала министр.

Чиновница добавила, что приоритетом работы американского правительства должно стать убеждение конгресса в «выполнении своей работы и повышении потолка госдолга».

«Иначе хороших вариантов развития события просто-напросто не останется», — подчеркнула Йеллен.

Она также заявила, что возможности Минфина США, позволяющие благодаря использованию «экстраординарных» мер избегать дефолта, постепенно исчерпываются. «Мы используем экстренные меры уже на протяжении нескольких месяцев, но долго так продолжаться не может», — отметила глава Министерства финансов США.

По ее словам, в ведомстве сохраняется неопределенность в прогнозах о возможном дефолте.

«Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — заявила Йеллен.

2 мая Джанет Йеллен отправила письмо конгрессу, предупредив законодателей, что руководство Соединенных Штатов может исчерпать все экстренные инструменты к 1 июня – из-за достижения лимита госдолга. Конгресс, добавила тогда министр финансов, должен повысить или приостановить лимит госдолга – или правительство США не сможет выполнить свои обязательства.

«Поскольку федеральные поступления и расходы по своей сути изменчивы, настоящая дата, когда казначейство исчерпает чрезвычайные меры, может быть на несколько недель позже», — указывается в письме.

При этом, если конгресс будет откладывать решение об увеличении лимита госдолга, то пострадают деловая и потребительская уверенность, возрастет ставка быстрых займов и серьезно ухудшится американский кредитный рейтинг.

Лимит, или потолок госдолга — максимальная сумма денег, которую США могут одалживать у инвесторов, покупающих облигации. При достижении лимита Федеральное казначейство больше не сможет выпускать ценные бумаги, и будет способно лишь платить по векселям за счет налогов.

7 мая агентство Bloomberg сообщило, что группа из 43 сенаторов-республиканцев отказалась согласовывать повышение потолка госдолга. По мнению членов сената США, администрация президента Байдена должна пойти на существенное сокращение госрасходов и провести бюджетные реформы.

«Наша экономика находится в состоянии свободного падения из-за неустойчивой фискальной политики», — говорится в письме сенатского меньшинства.

9 мая Байден и руководство конгресса намерены провести переговоры с представителями Республиканской партии о некоторых ограничениях бюджета. В Демократической партии убеждены, что привязывать сокращение расходов к увеличению лимита долга — равно «захвату заложников».

6 мая журнал The Economist сообщил, что из-за рекордного размера госдолга США могут столкнуться либо с дефолтом, либо с резким сокращением государственных расходов. Оба варианта представляют большую угрозу мировой экономике. При этом Вашингтон не спешит исправлять критическую ситуацию.

«Дефолт подорвет доверие к самой важной финансовой системе мира, а серьезные сокращения бюджетных расходов спровоцируют глубокую рецессию. Однако потолок госдолга – чисто политическое творение, в котором нет экономического смысла. При этом

политического решения сложившейся проблемы в Штатах нет, так как чиновники в своих обсуждениях заходят в тупик», — говорится в материале.

Если политики договорятся и потолок госдолга повысят, то исход ситуации все равно будет нехорошим – это будет не первое повышение лимита, и финансовая стабильность США все равно пошатнется.

Демократам становится все сложнее разрабатывать устойчивый план для налогово-бюджетной политики. При этом изменения в экономической политике, скорее всего, произойдут в случае жесточайшего кризиса, говорится в материале. Однако тогда придется принимать «драконовские сокращения расходов, которые спровоцируют тяжелую рецессию».

Почему в США может разразиться дефолт?

Государственный долг США превысил установленный законом потолок в $31,4 трлн – это произошло 19 января 2023 года. В связи с этим Минфин начал принимать «антидефолтные» меры. При этом в грядущую декаду правительство может потратить $10,5 трлн на выплату процентов по госдолгу.

«В перспективе это означает, что расходы на чистые проценты превысят все расходы на оборону», — заявили в Бюджетном управлении конгресса.

Госдолг — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами; одалживая деньги, американское государство покрывает дефицит бюджета и оплачивает текущие расходы. К примеру, за счет этих средств оплачиваются нужды системы здравоохранения или Вооруженных сил США.

Увеличение госдолга США происходит из-за безостановочного роста дефицита бюджета. Из-за повышенных расходов на борьбу с COVID-19, в том числе – на выплату пособий, лимит госдолга был достигнут на пару лет раньше, чем рассчитывала администрация Байдена.

Дефолт в США может наступить лишь в одном случае – как раз если конгресс запретит властям повысить потолок госдолга. Штаты регулярно оказываются «на грани дефолта», но до сих пор законодатели просто увеличивали лимит.