Как в 2008-м: Байден обратился к американцам после краха нескольких банков

Президент США Джо Байден обратился к нации и призвал американцев довериться банковской системе страны. По его словам, все депозиты вкладчиков будут доступны для них. Он также поспешил заверить граждан США, что они не понесут потерь из-за банкротства Silicon Valley и Signature Bank. Эксперт ранее отмечал, что ситуация вокруг разорения этих банков и ожиданий рынком повышения ставки ФРС США напоминает кризис 2008 года.

Президент США Джо Байден считает необходимым ужесточить правила для банков, чтобы снизить угрозу новых крахов. Об этом он заявил в ходе своего телевизионного обращения к нации 13 марта, трансляция велась пресс-службой Белого дома.

Байден отметил, что попросит Конгресс и регуляторов банковского сектора ввести более жесткие правила, а также сообщил о намерении «защитить рабочие места и малый бизнес». Он также призвал американцев быть уверенными в стабильности и безопасности банковской системы США.

«Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся», — заверил он. После выступления Байден отказался общаться с прессой — журналисты задали вопрос, повлечет ли крах банков за собой «цепную реакцию». Но ответа президент США не дал.

10 марта власти Калифорнии закрыли банк Silicon Valley (SVB) после неудачной операции с ценными бумагами. Двумя днями ранее был ликвидирован криптовалютный банк Silvergate, занятый инвестициями в стартапы.

Все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, сообщил портал Axios.

Банкротство SVB вызывало беспокойство в секторе стартапов и IT. Это разорение стало крупнейшим за 15 лет, с момента финансового кризиса 2008 года.

11 марта американский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил в Twitter, что не против приобрести разорившийся банк.

«Я открыт для этой идеи», — ответил Маск на комментарий, в котором ему предложили купить SVB и сделать его электронным банком.

13 марта стало известно, что вслед за SVB закрылся похожий банк – Signature Bank. Регулятор штата Нью-Йорк принял решение ликвидировать организацию из-за «системных рисков». Всем вкладчикам обещали полный доступ к их средствам. Согласно заявлению Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, Signature Bank имел общие активы на сумму около $110,36 млрд, депозиты превышали $88 млрд.

Американские банковские регуляторы — Федеральная резервная система (ФРС, Центробанк США), FDIC (Корпорация по страхованию вкладов) и Министерство финансов — объявили о создании плана поддержки вкладчиков и экстренного финансирования банков из-за банкротств SVB и Signature Bank.

Согласно заявлению представителей регуляторов, передает CNBC, эти меры призваны помочь стране справиться с паникой на рынках. «Сегодня мы предпринимаем решительные действия для защиты экономики США путем укрепления общественного доверия к нашей банковской системе», — говорится в их совместном заявлении.

Экс-президент США Дональд Трамп в публикации на Truth Social написал, что США вскоре столкнутся с новой, более масштабной Великой депрессией из-за «промашки» Байдена.

По мнению Трампа, в экономике страны уже наблюдаются большие проблемы. Он сравнил Джо Байдена с Гербертом Гувером (президентом США с 1929 по 1933 год). «У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году», — заявил Трамп, добавив, что его слова доказывает тот факт, что банки уже начали банкротиться.

При этом сам Джо Байден в ходе телеобращения обвинил своего предшественника Дональда Трампа в крахе банков Silicon Valley и Signature Bank.

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в разговоре с агентством экономической информации «Прайм» выразил мнение, что ситуация в американской и мировой финансовой системе может ухудшиться.

«ФРС упустила момент для борьбы с инфляцией и теперь быстро пытается повышать ставку. Однако теперь весьма вероятно, что придется погрузить экономику в рецессию, чтобы победить инфляцию», — сказал эксперт.

Агентство напомнило, что в 2008 году экономика США обвалилась при ставке ФРС на уровне 5,25 – на ближайшем заседании 22 марта американский центробанк может повысить ее до 5 процентов.

Аналитик добавил, что с 2020 года мировая экономика забралась в долги для преодолений последствий пандемии COVID-19. Поэтому резкое ужесточение финансовых условий может привести к новому глобальному экономическому кризису, сравнимому с крахом 2008 года. Это может повлечь за собой снижение цен на ресурсы и снижение покупательной способности у населения.