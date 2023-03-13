CNBC: акции европейских компаний начали резко падать на фоне банковского кризиса в США

Фондовые рынки государств Европы обвалились во время торгов 13 марта на фоне американского банковского кризиса. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (-2,86%), индекс Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пунктов (-2,5%). Немецкий фондовый индекс DAX составил 14 988 пунктов (-2,88%).

Кроме того, значительно упали акции крупнейших банков Европы, в том числе Deutsche Bank, котировки которого на бирже XETRA снижались на 7,84%, до €9,83 за акцию. Акции UniCredit на Итальянской фондовой бирже упали на 7,75%, до €17,18.

Ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что банковская система страны «крайне стабильна». Так он прокомментировал последствия банкротства SVB банка в США, известного как банк Кремниевой долины.