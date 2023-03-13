Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

CNBC: акции европейских компаний начали резко падать на фоне банковского кризиса в США

close
100%
«Газета.Ru»

Фондовые рынки государств Европы обвалились во время торгов 13 марта на фоне американского банковского кризиса. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (-2,86%), индекс Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пунктов (-2,5%). Немецкий фондовый индекс DAX составил 14 988 пунктов (-2,88%).

Кроме того, значительно упали акции крупнейших банков Европы, в том числе Deutsche Bank, котировки которого на бирже XETRA снижались на 7,84%, до €9,83 за акцию. Акции UniCredit на Итальянской фондовой бирже упали на 7,75%, до €17,18.

Ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что банковская система страны «крайне стабильна». Так он прокомментировал последствия банкротства SVB банка в США, известного как банк Кремниевой долины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть