Финансист объяснил причину краха SVB в США

Крах Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank в США вызван одномоментным набегом американских вкладчиков, желающих разом снять все деньги. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин, комментируя сложившуюся ситуацию в финансовой системе Соединенных Штатов. Эксперт отметил, что оба банка специализировались на криптовалюте, а основными их активами были вложения в ценные бумаги.

«Стоимость ценных бумаг, связанных с криптовалютой, снизилась. Чтобы осуществить выдачу средств со вкладов, банки стали продавать бумаги с убытком. Когда данная информация просочилась, это привело к резкому увеличению числа желающих снять средства. А дальше классика — разрыв ликвидности, банкам нечем платить, поэтому вмешался регулятор в лице Федеральной резервной системы», — объяснил Неумывакин.

Он добавил, что в США есть еще несколько банков, связанных с рынками криптовалют. Однако, по его словам, если в этих учреждениях возникнут подобные проблемы, они не окажут существенного влияния на экономику США.

11 марта калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл SVB, базирующийся в округе Санта-Клара. Банкротство крупного банка в США было зафиксировано впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года.