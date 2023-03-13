Байден привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством Silicon Valley Bank

Агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Администрации президента США Джо Байдена написало, что виновные в ситуации с банкротством одного из крупнейших банков Штатов Silicon Valley Bank. Соответствующее сообщение было распространено в воскресенье.

Байден отметил, что по его указанию Минфин и финансовые регуляторы США работали над разрешением проблемы вокруг SVB.

«Я рад, что они быстро нашли решение. Оно защищает американских рабочих и малый бизнес, а также обеспечивает безопасность нашей финансовой системы. Это решение также гарантирует, что доллары налогоплательщиков не будут подвержены риску», - подчеркнул президент Штатов.

Как ранее написало агентство «Прайм», Кабмин Японии заявил о низких рисках отрицательного влияния на финансовые институты страны на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank.

Байден 13 марта выступит с заявлением и ответит на вопросы по «банковскому кризису».