«Шапку вы носите, как Соловей-разбойник». Путин пригласил Миллера на татами

Президент России Владимир Путин по видеосвязи в шутку сравнил главу «Газпрома» Алексея Миллера с Соловьем-разбойником из-за сдвинутой на бок меховой шапки. Глава государства также освободил «Газпром» и его дочерние компании от уплаты повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа.

«Соловей-разбойник»

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО «Газпром». Глава компании Алексей Миллер в Санкт-Петербурге предстал перед камерой в меховой шапке, сдвинутой на бок. На нее обратил внимание российский лидер.

«Поскольку я вижу, шапку вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты вашего характера <...> Давайте вместе выйдем на татами в этом замечательном зале и посмотрим, как это функционирует вместе с детьми», — сказал Путин.

Он также поинтересовался, не замерз ли Миллер, и предположил, что в Северной столице холодно, так как глава «Газпрома» с коллегами были тепло одеты.

Миллер ответил, что на улице «где-то минус 5 градусов», но ветрено — дует с Финского залива.

«Сегодня мы отмечаем 30-летие нашей известной на весь мир компании «Газпром». Это одна из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа. Рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников «Газпрома», а это без малого полмиллиона человек», — отметил президент.

Вектор развития

Путин напомнил, что «Газпром» как самостоятельная компания был создан «в сложное для страны время», а решение «сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным». По мнению президента, «Газпром» «тянул за собой» и поддерживал многие другие отрасли, а также регионы, их социальную сферу и «стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста».

«Сегодня «Газпром» демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, «Газпром» идет вперед, запускает новые проекты. А это и геологоразведка, и добыча, и глубокая переработка сырья, участие в строительстве Северного широтного хода, другой транспортной инфраструктуры», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что «Газпром» также строит жилые дома и школы, помогает оснащать больницы и благоустраивать улицы в городах.

«Так, только в рамках проекта «Газпром – детям» <…> с 2007 года <…> всей России возведено уже более двух тысяч спортивных комплексов, площадок, пришкольных стадионов», — привел свои данные Путин.

По его информации, за последние 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а эксперты считают, что в ближайшие 20 лет оно увеличится еще как минимум на 20%. Глава государства считает, что в «переходный период» востребованность газа «будет колоссальной», особенно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и, прежде всего, в Китае.

«В этой связи по-настоящему стратегическую важность для России приобретает дальнейшее развитие уже созданного на востоке нашей страны колоссального газопромышленного комплекса. Он включает в себя Якутский и Иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», который получил новые мощности с запуском в декабре прошлого года Ковыктинского газоконденсатного месторождения», — подчеркнул президент.

Он отметил, что «в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед «Газпромом» сейчас стоят масштабные, сложные задачи». По его словам, сложности связаны с «перестройкой логистических маршрутов, закреплением на новых рынках».

При этом Путин заявил, что «при всей значимости вопросов международной торговли», «главное» для России – «собственное развитие» и повышение качества жизни людей во всех регионах страны.

«Считаю одним из наиболее значимых и ответственных проектов «Газпрома» расширенную программу социальной газификации, в рамках которой газовые сети бесплатно подводят до границ земельных участков граждан. В текущем году эта программа стала бессрочной. Кроме того, теперь она распространена не только на жилые дома, но и на социально значимые объекты, образовательные и медицинские учреждения», — заключил глава государства.

Президент также назвал запасы газа на месторождениях «Газпрома» «астрономическими», несоизмеримыми с запасами других стран.

Свобода от повышенного налога на прибыль

В пятницу Путин также подписал закон, по которому «Газпром» и его дочерние компании выводятся из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа. Новая норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Кроме того, документ продлевает сроки завершения модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, необходимой для получения обратного акциза на нефтяное сырье. По информации РИА Новости, это связано с санкциями по экспорту технологий, которые сейчас наложены на Россию. Сейчас, если иностранные поставщики отказываются поставлять оборудование, приходится заказывать новое.

В ноябре 2022 года был принят закон, согласно которому ставка налога на прибыль экспортеров СПГ, которые до конца прошлого года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа, увеличивается до 34% с 20% на 2023–2025 годы.

Налог на прибыль по новой ставке до 2025 года будут уплачивать лишь пользователи участков недр федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству СПГ.