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«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 35,8 млн куб. м через «Суджу»

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Anton Vaganov/Reuters

«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 35,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа». Об этом журналистам сообщил представитель компании, передает ТАСС.

Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, отметил он.

Таким образом, поставки российского газа постепенно приближаются к уровню начала 2023 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года российская фирма «Газпром экспорт» недопоставила чешской энергокомпании ČEZ топливо, несмотря на имеющиеся договоренности двух сторон. В результате руководство ČEZ решило инициировать арбитражное разбирательство, требуя выплатить компенсацию в размере 1 млрд чешских крон (около $45 млн).

По словам пресс-секретаря компании ČEZ Ладислава Кржижа, разбирательство пройдет в швейцарском городе Женеве. Окончательное решение по поводу компенсации за недопоставку топлива будет принимать арбитражная комиссия, состоящая из трех человек.

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