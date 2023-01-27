WSJ: США потребовали от Турции прекратить принимать российские Boeing

Газета WSJ сообщила о давлении США на Турцию, чтобы она запретила российским авиакомпаниям летать в страну на американских самолетах. Таким образом Вашингтон якобы хочет добиться от Анкары соблюдения санкций. С октября авиакомпании из России выполнили больше 2100 рейсов в турецкие города на Boeing. При этом в турецких аэропортах и авиакомпаниях не получали указаний от Вашингтона, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о попытке американских властей повлиять на Турцию, чтобы та запретила своим аэропортам принимать самолеты американского производства (в частности Boeing), используемые российскими и белорусскими авиакомпаниями.

«Официальные лица США оказывают давление на Турцию, чтобы она запретила российским авиакомпаниям привозить туристов на самолетах американского производства», — написало издание.

По данным WSJ, в декабре 2022 года высокопоставленные чиновники из США предупредили, что турецкие граждане рискуют получить тюремный срок, штраф или потерю экспортных привилегий, если будут и дальше предоставлять услуги для российских и белорусских авиакомпаний (например, дозаправку самолетов и предоставление им запчастей).

По словам источников американской газеты, предупреждение турецким властям вынесла помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер во время декабрьского визита в Турцию. Примерно в это же время в Госдепартаменте заявили, что накажут турецкие компании, если те будут помогать России обходить ограничения.

Так Вашингтон старается убедить третьи страны обеспечивать соблюдение санкций, введенных против России в 2022 году в ответ на начало военной операции на Украине. Требования экспортного контроля, запрещающие российским перевозчикам использовать самолеты производства США, предполагают, что самолеты не должны летать в Россию или Белоруссию без специальной лицензии от Бюро промышленности и безопасности американского Минторга.

WSJ отмечает обеспокоенность США тем, что Турция сглаживает эффект от антироссийских санкций. При этом аэропорт Стамбула, по данным газеты, является ключевым транзитным пунктом для полетов из России в страны, прекратившие прямое авиасообщение с ней.

Успешна ли политика изоляции

Издание полагает, что эта ситуация продемонстрирует, смогут ли США и их союзники преуспеть в долгосрочной изоляции России или та продолжит экономическую деятельность при помощи третьих стран. Кроме того, Вашингтон стремится усилить санкционный режим в отношении России и призывает своих партнеров к более строгому соблюдению ограничительных мер.

В МИД Турции не ответили на просьбу WSJ прокомментировать ситуацию. Однако агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что аэропорты и авиакомпании Турции не получали связанных с требованием США указаний по недопуску в страну российских самолетов американского производства.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», — сказал источник агентства.

В Министерстве транспорта и инфраструктуры, в свою очередь, заявили, что дадут ответ после проведения расследования.

По мнению бывшего заместителя помощника торгового представителя США, старшего сотрудника Центра новой американской безопасности Эмили Килкриз, Турции придется отреагировать на требования американских властей.

«Все развалится, если выяснится, что они знали о нарушениях, но не смогли ничего сделать, чтобы их устранить», — цитирует эксперта WSJ.

Какие самолеты использует Россия

Российские авиакомпании по-прежнему используют американские самолеты Boeing, несмотря на санкции, запрещающие поставки запчастей и лизинг, а также запреты на полеты в воздушном пространстве ЕС и США.

WSJ пишет, ссылаясь на данные авиационно-аналитической компании Cirium, что с 1 октября 2022 года авиакомпании из России выполнили более 2,1 тыс. рейсов в Турцию на Boeing.

В Турцию летают авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, Red Wings, а также турецкие Pegasus и Turkish Airlines.

Газета сообщила о «миллионах россиян», которые прибыли в Турцию как в качестве туристов, так и «спасаясь от призыва и подавления инакомыслия». По данным Управления по миграции Турции, в 2022 году 153 тыс. россиян получили вид на жительство в стране, заняв первое место по этому показателю среди иностранцев.

При этом Турция, как заявил изданию «Коммерсантъ» вице-президент по вопросам выездного туризма Ассоциации туроператоров Артур Мурадян, фактически не нарушает санкции, если не обслуживает самолеты российских перевозчиков.

«Сейчас российская авиационная техника в принципе не обслуживается силами иностранных аэропортов, то есть они не нарушают санкции. Если нужно, техники летают на таких рейсах сами», — сказал он.

Санкции против российской авиаотрасли

После ввода российских войск на Украину Евросоюз и США ввели санкции против авиаотрасли России. Для лайнеров российских авиакомпаний закрыли воздушное пространство, а в марте 2022 года Boeing и Airbus прекратили техобслуживание самолетов в РФ. ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а Минторг США начал вносить принадлежащие российским авиакомпаниям и гражданам самолеты в перечень судов, международные полеты которых запрещены.

В ответ на санкции Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям перерегистрировать иностранные суда в России, из-за чего вернуть их в собственность иностранным лизингодателям стало сложнее. Перевозчикам также начали выдавать отечественные сертификаты летной годности.

По данным Росавиации, что около 600 самолетов, которые ранее имели регистрацию в реестрах иностранных государств, к концу 2022 года получили российские сертификаты летной годности. В ноябре 2022 года Турция запретила полеты российских воздушных судов с двойной регистрацией.