Bloomberg узнал, как Сингапур разбавляет нефть из России, чтобы обходить санкции

Агентство Bloomberg сообщило, что в Сингапуре российскую нефть смешивают с другими сортами ради обхода санкций. По данным издания, в стране растет спрос на аренду резервуаров для хранения нефти. Такая тенденция обусловлена тем, что экспортеры смешивают в этих хранилищах нефтепродукты из России с более дорогими и неподсанкционными сортами топлива, за счет чего им удается обходить установленные ограничения.

Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре растет быстрыми темпами, поскольку с их помощью топливо из России смешивают с другими сортами нефти, а затем реэкспортируют, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Этот процесс помогает скрыть происхождение топлива, и таким образом обойти санкции.

«Спрос на резервуары в Сингапуре подскочил из-за роста интереса и прибыли от смешивания дешевого топлива из России с нефтью из других источников», — цитирует агентство слова оператора резервуаров и специалиста по логистике.

Из-за резко возросшего спроса на резервуары для хранения нефти, стоимость их аренды выросла на 17-20% по сравнению с прошлым годом, отмечает Bloomberg. Как рассказал представитель энергетической консалтинговой компании FGE, нефть, поступающая в сингапурские резервуары из России, скорее всего, отправится на рынки Северо-Восточной Азии.

Хотя сингапурские власти запретили островным финансовым учреждениям проводить операции с российскими юрлицами, запрета на импорт российских энергоресурсов правительство страны не вводило, пишет Bloomberg. Поэтому сингапурские терминалы могут принимать и хранить российскую нефть и мазут. Тем не менее торговля топливом из РФ остается «деликатным вопросом», поскольку некоторые покупатели не хотят, чтобы их видели при покупке грузов, отмечает агентство.

Динамика поставок нефти

Bloomberg приводит собственную статистику, согласно которой поставки нефти и нефтепродуктов из России в Сингапур выросли в несколько раз с ноября 2022 года. Так, если в ноябре в страну поставили 281 тыс. баррелей нефти и 40 тыс. баррелей нефтепродуктов, то заявки на июль 2023 года составляют 2,6 млн баррелей нефти и 546 тыс. баррелей нефтепродуктов. Увеличение количества запросов на краткосрочное хранение наблюдается вплоть до декабря 2023 года.

Поставки российской сырой нефти и топлива в Азию и на Ближний Восток выросли после того, как западные покупатели отказались закупать топливо у Москвы в ответ на военные действия на Украине. Теперь поставки чаще всего направляются в центры смешивания и перераспределения, такие как Сингапур и Эль-Фуджайра в ОАЭ, после чего реэкспортируются, отмечает издание.

В беседе с Bloomberg вице-президент консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тан рассказал, что трейдеры могут получить до 20% прибыли от смешивания компонентов российского топлива с другими сортами (относительно 10-12% прибыли при реализации топлива без примесей).

«Часть этого смешанного топлива может пойти на заполнение хранилищ в Сингапуре или быть продана в соседние страны, такие как Индонезия и Вьетнам», — отметил эксперт.

Как санкции повлияли на доходы от нефти

В отношении российской нефти с начала декабря действует установленный странами Евросоюза и G7 потолок цен в $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения коснутся и нефтепродуктов из России. Санкции предполагают запрет на финансирование и страхование сделок с российской нефтью, если ее цена превышает установленный лимит.

В ответ на введение потолка цен Москва объявила о запрете экспорта нефти, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Согласно указу президента РФ, запрет будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

Представитель Минфина США в начале января заявлял агентству Reuters, что из-за введенного западными странами потолка цен и достаточных запасов нефти в ЕС доходы Москвы снижаются. Он также предположил, что с 5 февраля, когда действие санкций распространится на российские нефтепродукты, Россия будет вынуждена продавать излишки топлива в страны Африки.

По итогам 2022 года нефтедобыча увеличилась на 2% к данным 2021 года, составив 535 млн т, а экспорт нефти вырос на 7%. Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%, рассказал 16 января вице-премьер Александр Новак.