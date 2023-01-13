«Возможность для отбора». Спрос на ипотеку растет, но банки отказывают почти каждому второму

Доля отказов по ипотеке в РФ достигла рекордных 46,2%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. Это рекорд за всю историю наблюдений с 2017 года. Спрос на ипотечные продукты постепенно восстанавливался по мере снижения ставки Центробанка, и у банкиров появилась возможность тщательно отбирать заемщиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские банки в четвертом квартале 2022 года отказывали практически каждому второму потенциальному заемщику, который пытался оформить ипотечный кредит. Доля отказов по ипотеке достигла исторического максимума — 46,2%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В первом квартале прошлого года доля отказов была ниже на 12,1 п.п. — 34,1%.

«Во второй половине 2022 года, по мере снижения ключевой ставки Банка России, а также с учетом привлекательных условий по льготной ипотеке, спрос на ипотечные кредиты восстановился, а их выдача вышла на прежние уровни. В условиях повышенного спроса на ипотеку со стороны граждан у банков появилась возможность для их более тщательного отбора, отдавая предпочтение тем из них, у кого возможности по надлежащему обслуживанию долга наиболее очевидны. Поэтому доля одобрения ипотечных заявок в 2022 году постепенно сокращалась», — комментирует ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков (цитата по ТАСС).

По его словам, отказы в ипотеке обратно пропорционально зависят от персонального кредитного рейтинга заемщика. Так, гипотетический ипотечник с рейтингом в диапазоне 100-199 баллов имеет шанс получить одобрение заявки не выше 19,9%. В то же время заемщик с рейтингом от 900 баллов — 72,9%.

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика, которому банк одобрил ипотечный кредит, в настоящее время составляет 791 балл, уточняет Волков. Это гораздо выше, чем средний рейтинг заявителя по любому другому банковскому кредитному продукту.

Как отмечают аналитики, доля отказов по ипотеке в России растет последние три года. В первом квартале 2020-го показатель составлял 24,8%, к концу года он вырос до 31,5%, а к концу 2021-го — уже до 36,6%.

Объем выдачи

Несмотря на частые отказы банков, объем выдачи ипотеки может достичь 5 трлн рублей в 2023 году, прогнозируют аналитики, опрошенные газетой «Ведомости».

Как указывают в рейтинговом агентстве «НКР», показатель в 4,5-5 трлн рублей выдач ипотеки в 2023 году может быть достигнут в том числе в рамках работы льготных программ ипотечного кредитования. Ранее президент России Владимир Путин продлил ее до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых.

По данным исследовательской компании Frank RG, за двенадцать месяцев прошлого года объем выдачи составил 4,85 трлн рублей. Рекорд 2021 года, когда банки выдали россиянам 5,7 трлн рублей жилищных кредитов, повторить не удалось.

Закредитованность россиян

К началу декабря объем суммарного кредитного портфеля россиян впервые превысил отметку 27 трлн рублей, достигнув 27,09 трлн. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 10% (+ 2,5 трлн рублей).

Большая часть кредитных обязательств россиян приходится на ипотеку — более 80% от всей долговой суммы.

Эксперты объясняют бурный рост относительно низкими процентными ставками, особенно в сегменте льготного кредитования.

Размер выданных ссуд по потребительским займам к началу 2023 года составил около 12 трлн рублей.