Лукашенко приказал заморозить все цены. Что будет с экономикой Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что с 6 октября в стране вводится запрет на любое повышение цен. Свое решение глава государства обосновал «запредельной» инфляцией. Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с этими мерами. Экономисты объяснили «Газете.Ru», чем опасно такое вмешательство государства в экономику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства распорядился запретить любое повышение цен в стране с 6 октября. Исключением могут быть индивидуальные решения министра антимонопольного регулирования и торговли или председателя облисполкома.

«С 6 октября запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то», — заявил Лукашенко.

Он объяснил свое решение тем, что после доклада премьер-министра о росте цен те «еще выросли на столько же». По словам главы государства, сегодня они «запредельные» и «уперлись в потолок».

«Дальше цены повышать нигде нельзя. Нет необходимости. Но бывают исключения. И эти исключения под контролем министра и губернаторов. Все», — отметил президент.

Лукашенко возмутили наценки на продукцию белорусских предприятий. «Яблоки, лук, свеклу и капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%!» — заявил глава государства.

Он призвал разобраться со спекулянтами ,которые «легко наживаются на сбоях производственно-сбытовых цепочек».

Ответственные назначены

Лукашенко предупредил, чтобы никто в связи с новыми правилами не пытался уйти с рынка и закрыть предприятие.

«Не дай бог какой-то магазин уйдет или он будет закрыт, какая-то контора, забегаловка и прочие. Не дай бог они уйдут с рынка, вы [члены правительства] за это ответите», — заявил президент.

Обращаясь к первому вице-премьеру Николаю Снопкову, Лукашенко рекомендовал не только не повышать цены, но найти возможность их понижения.

За выполнением распоряжения он поручил следить генпрокурору и главе Комитета госконтроля, разрешив немедленно задерживать торговцев и возбуждать уголовные дела. Правительству поручили принять меры по регулированию цен до 20 октября.

Лукашенко подчеркнул, что не боится критики в связи с этими решениями. «Завтра все захлебнутся, критикуя президента. Но мы должны проводить справедливую политику», — сказал он.

Почему это не сработает

Экономист Татьяна Куликова считает, что распоряжение Лукашенко не получится исполнить.

«Пока экономика этой страны не изолирована, для производства многих товаров требуются импортные комплектующие и сырье. А значит, независимо от внутрибелорусских решений, себестоимость этих товаров будет увеличиваться. И при таких условиях прежние цены сохранять долгое время в принципе невозможно», — объяснила Куликова.

Она назвала решение Лукашенко нестандартным. «И оно могло бы теоретически сработать, если бы экономика Белоруссии была совершенно изолирована от мира», — добавила экономист.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров увидел риски дефицита товаров в Белоруссии.

«Если заморозка цен затянется или тем более станет постоянной практикой, то тогда дефицита и тотального снижения качества товаров в Белоруссии избежать не удастся. Снижение доходов производителей и продавцов будет выдавливать капитал из страны туда, где он принесет большую доходность», — объяснил аналитик.

По его словам, любое длительное административное вмешательство в рыночные механизмы неминуемо ведет к снижению эффективности экономики и дисбалансам в ней.

«Если заморозка цен краткосрочна — до полугода, — то дефицита товаров в Белоруссии возникнуть не должно, предприятия смогут сохранить относительный баланс и маржинальность», — отметил Федоров.

Он также допустил, что решение Лукашенко связано с попытками смягчить новый рост инфляции в стране, который «и так находится практически на максимальном с 2015 года уровне».

«Новый инфляционный всплеск легко уведет темпы роста цен к 25%. Для экономики и сбережений граждан это слишком много, так что нельзя исключать, что Александр Лукашенко заранее пытается смягчить кризисный уда», — предположил экономист.

Инфляция в Белоруссии

По данным Национального банка Белоруссии, в августе 2022 года годовой прирост потребительских цен составил 17,9%, в июле — 18,1%, в июне — 17,6%. На совещании с экономическим блоком Лукашенко поставил правительству задачу в 2023 году вернуться к показателю инфляции не более 7-8%.

Власти страны ранее рассчитывали удержать инфляцию в 2022 году на уровне 6%. В 2021 году показатель составил 9,97%.

В середине августа правительство Белоруссии заявило, что при оптимистическом сценарии сможет обеспечить нулевой рост экономики в этом году за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии, если против страны не введут новые санкции и она не столкнется с непредвиденными кризисами.

При этом МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии в 2022 году на 6,4%, ЕБРР — на 4%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15% на фоне санкций.