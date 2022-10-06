Экономист Куликова объяснила, почему запрет Лукашенко на рост цен в Белоруссии не сработает

Распоряжение президента Белоруссии Александра Лукашенко о запрете на рост цен на товары и услуги в стране не получится исполнить. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист Татьяна Куликова.

«Пока экономика этой страны не изолирована, для производства многих товаров требуются импортные комплектующие и сырье. А значит, независимо от внутрибелорусских решений, себестоимость этих товаров будет увеличиваться. И при таких условиях прежние цены сохранять долгое время в принципе невозможно. Поэтому в Белоруссии запрет на рост цен работать не будет», — объяснила Куликова.

По ее словам, решение Лукашенко можно назвать нестандартным.

«Это очень нестандартное решение. И оно могло бы теоретически сработать, если бы экономика Белоруссии была совершенно изолирована от мира», — добавила экономист.

Ранее в четверг Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства распорядился с сегодняшнего дня ввести запрет на повышение цен.

«С 6 числа [октября] запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — заявил президент.

Он добавил, что на фоне этого запрета нельзя закрывать производства и предприятия. А к нарушителям будут применяться меры уголовной ответственности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть