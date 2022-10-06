Аналитик Федоров сообщил о неизбежном дефиците товаров в Белоруссии при долгой заморозке цен

Если объявленный 6 октября президентом Белоруссии Александром Лукашенко запрет на рост цен продлится достаточно долго, то в стране обязательно возникнет дефицит товаров. Об этом «Газете.Ru» сообщил ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров.

«Если заморозка цен затянется или тем более станет постоянной практикой, то тогда дефицита и тотального снижения качества товаров в Белоруссии избежать не удастся. Снижение доходов производителей и продавцов будет выдавливать капитал из страны туда, где он принесет большую доходность», — объяснил аналитик.

По его словам, любое длительное административное вмешательство в рыночные механизмы неминуемо ведет ко все большему снижению эффективности экономики, дисбалансам в ней.

«Цена – это система связи между потребителем и производителем. Ее рост дает сигнал о необходимости увеличить производство конкретного товара, снижение – о необходимости сократить выпуск. Если заморозка цен краткосрочна — до полугода, — то дефицита товаров в Белоруссии возникнуть не должно, предприятия смогут сохранить относительный баланс и маржинальность», — добавил Федоров.

Он также допустил, что решение Лукашенко связано с попытками смягчить новый рост инфляции в стране, который ожидается к концу года.

«Уровень годовой инфляции в Белоруссии и так находится практически на максимальном с 2015 года уровне — 17,9%. Новый инфляционный всплеск легко уведет темпы роста цен к 25%. Для экономики и сбережений граждан это слишком много, так что нельзя исключать, что Александр Лукашенко заранее пытается смягчить кризисный удар таким образом», — резюмировал экономист.

В четверг Лукашенко во время совещания распорядился с 6 октября заморозить цены на товары в стране. При этом он пообещал, что нарушители этого распоряжения будут привлекаться к уголовной ответственности.