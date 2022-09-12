Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Врачи считают, что медведица Диксон больше не сможет ходить 19:32
Импорт российских товаров в Германию упал за год на 10% 19:31
Apple отказалась от продажи популярных наушников 19:31
В страны с низкими доходами отправили лишь менее трети вывезенного... 19:31
Пушков предложил Санду купить «молекулы свободы» у США вместо газа... 19:28
Зеленский призвал Трампа перестать смотреть на Путина сквозь розовые очки 19:27
В Эдинбургском соборе началось бдение у гроба Елизаветы II 19:25
Гарик Харламов рассказал, на что тратит заработанные деньги 19:22
Объем ввезенных в Германию российских товаров в июле сократился почти... 19:21
В Израиле оценили технику Магомеда-Шапи Сулейманова 19:20

Reuters: Еврокомиссия запланировала ввести «лимит дохода» для энергостанций в Европе

close
100%
Petr Svarc/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) разработала планы по сбору избыточных доходов с электростанций, которые не работают на газе. Под ограничения должны попасть солнечные, геотермальные, ядерные и некоторые гидроэлектростанции, сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа.

По данным агентства, вырученные средства пойдут на поддержку энергопотребителей, которые столкнулись с резким увеличением расходов на электричество. ЕК потребует от европейских энергостанций перечислять часть доходов на «вклад солидарности».

Для этого планируется создать специальный фонд, средства из которого страны смогут потратить на преодоление трудностей, связанных с энергетическим кризисом. Проект с этим предложением может быть опубликован Брюсселем уже на этой неделе, утверждает Reuters.

12 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен заявил о невозможности решить вопрос с дефицитом газа в ЕС потолком цен на него. По его словам, введение ограничений никак не решит проблему критической нехватки газа в Европе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть