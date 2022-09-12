Reuters: Еврокомиссия запланировала ввести «лимит дохода» для энергостанций в Европе

Еврокомиссия (ЕК) разработала планы по сбору избыточных доходов с электростанций, которые не работают на газе. Под ограничения должны попасть солнечные, геотермальные, ядерные и некоторые гидроэлектростанции, сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего документа.

По данным агентства, вырученные средства пойдут на поддержку энергопотребителей, которые столкнулись с резким увеличением расходов на электричество. ЕК потребует от европейских энергостанций перечислять часть доходов на «вклад солидарности».

Для этого планируется создать специальный фонд, средства из которого страны смогут потратить на преодоление трудностей, связанных с энергетическим кризисом. Проект с этим предложением может быть опубликован Брюсселем уже на этой неделе, утверждает Reuters.

12 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен заявил о невозможности решить вопрос с дефицитом газа в ЕС потолком цен на него. По его словам, введение ограничений никак не решит проблему критической нехватки газа в Европе.