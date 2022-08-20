«Северный поток» остановится. Пока на три дня

«Газпром» объявил, почему компания приостановит прокачку газа по «Северному потоку»: единственный рабочий двигатель трубопровода Trent 60 нуждается в техническом обслуживании. После появлении информации об остановке поставок цена газа на бирже в Европе превысила $2700. Общий рост стоимости газа за день составил более 8%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Газпром» объявил об приостановке поставок газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября. Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60, расположенный на компрессорной станции «Портовая», будет остановлен для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

«Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», — говорится в сообщении российской компании.

Транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата.

«В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1 000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха», — пояснили в «Газпроме».

Газ дороже $2700

На фоне сообщения об остановке поставок цена газа в Европе во время торгов на бирже выросла более, чем на 5% впервые с начала марта и превысила $2700. Стоимость фьючерса на виртуальной торговой точке в Нидерландах составила $2712 за 1 тыс. куб. м. При этом общий рост стоимости газа за день составил более 8%.

Ранее в «Газпроме» заявили, что в компании не исключают, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных $4000 за 1 тыс. кубометров.

На рост цен в том числе влияют летящие вверх спотовые цены на газ в Азии, остановки ряда мощностей по добыче и транспортировке газа в Норвегии на плановый ремонт, а также рост температур и снижение ветрогенерации в Европе.

Одна турбина, два трубопровода

За 7,5 месяцев года «Газпром» сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,2%. Сейчас компания поставляет до 78,5 млрд куб. м. С 27 июля газопровод «Северный поток» задействован всего на 20% от максимальной мощности. Причиной для снижения объема поставок стало в том числе невозвращение турбины Siemens, отправленной на ремонт в Канаду и застрявшей там из-за санкций.

Власти ФРГ договорились с Канадой, что для обхода санкций сначала заберут турбину себе, а потом уже передадут ее «Газпрому». В настоящее время турбина все еще находится в Германии. Siemens Energy даже предложила создать для турбины плейлист в Spotify, чтобы она «не оставалась в одиночестве».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российской стороне стоит перестать использовать «иллюзорные» аргументы и забрать двигатель.

На фоне снижения объема поставок российского газа страны ЕС продолжают стремительно заполнять подземные хранилища. Ранее они обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к предстоящей зиме.

Сейчас, согласно данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов газа превышает 75%. Запасы пополняются за счет покупки сжиженного природного газа по сверхвысоким тарифам.

Из-за сокращения поставок по «Северному потоку» все чаще слышны призывы запустить достроенный «Северный поток — 2». Ранее мэры семи небольших городов немецкого острова Рюген написали письмо правительству Германии с просьбой запустить трубопровод, тем самым обеспечив энергетическую безопасность страны. «Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», — цитировало послание агентство DPA.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал простым европейцам призвать власти к ответу за санкции против России, которые приводят к «холоду в квартирах и пустым полкам в холодильниках».

«Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей»,

— написал экс-президент России в Telegram.

«Северный поток — 2» протяженностью 2460 километров проходит по дну Балтийского моря. Он способен перекачивать из России в Германию до 55 млрд кубометров газа ежегодно и был готов к эксплуатации еще в сентябре 2021 года. После признания суверенитета республик Донбасса власти ФРГ остановили сертификацию трубопровода.