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Общество

«Продовольственная безопасность» не обошлась без дискуссии

Эксперты обсудили новую методику для расчета уровня доступности продуктов питания

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Global Look Press
АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» на площадке НИФИ Минфина России презентовала экспертам новую унифицированную методику для расчета уровня доступности населению продуктов питания в различных регионах России – «индекс продовольственной безопасности». Новый индекс вызвал активную дискуссию среди участников мероприятия. В мероприятии приняли участие Ассоциация компаний розничной торговли, ассоциация «Руспродсоюз», депутаты Государственной Думы РФ, отраслевые союзы и объединения.

Директор «Института развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова рассказала, что в основе «индекс продовольственной безопасности» - авторская методика, которая объединила более 20 показателей, охватывающие все основные аспекты продовольственной безопасности. Среди них: экономическая доступность продуктов питания (платежеспособность населения), физическая доступность (развитость товаропроводящей инфраструктуры и способность населения приобретать товары), качество питания (соответствие потребления установленным нормам), вклад региональных и федеральных властей в обеспечение продовольственной безопасности.

«Мы рассчитываем, что этот индекс будет давать системный взгляд на проблему и варианты ее решения, а каждый из показателей может использоваться в качестве инструмента для разработок и рекомендаций для органов власти, для принятия управленческих решений в бизнесе», — добавила она.

Экспертное мнение

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов отметил, что «такие эксперименты необходимы, но подобный рейтинг никогда не выживет в регионах». По его мнению, не существует рынков в рамках округов и субъектов Федерации. «Наше сельское хозяйство физически не выживет, если оно будет ориентироваться только на отдельный субъект», — подчеркнул депутат.

Комментируя вопрос финансовой доступности, он также выразил мнение, что до 2024 года вопроса с социальной поддержкой населения не должно быть. «Бренды уйдут навсегда, а товары никуда не уйдут. Один из системных ответов — это увеличение собственных торговых марок», — добавил Наумов.

Важность такого инструмента для принятия управленческих решений на государственном уровне и на уровне бизнеса отметила директор по взаимодействию с государственными органами власти АКОРТ Оксана Трифонова. Однако, по ее мнению, сама методология требует существенной доработки. Одним из значимых параметров продовольственной безопасности на сегодняшний день Трифонова считает ценовую доступность продовольственных товаров для населения, при этом эксперт отметила, что «вместе с производителями поддерживает невмешательство государства в регулирование цен». Она объяснила это тем, что прямое госрегулирование приводит к дисбалансу спроса и предложения, потенциальному снижению инвестиций в производство регулируемых категорий товаров, а также к их дефициту в средних и малых торговых сетях.

По ее словам, стоит учитывать опыт взаимодействия бизнеса с регуляторами по удержанию цен, когда «торговые сети выполняли социальную роль по отношению к потребителю, согласовав обнуление торговой наценки по отдельным социально-значимым товарам».

Другой участник дискуссии, исполнительный директор АКОРТ Юрий Борисов, считает наиболее эффективной формой господдержки адресную продовольственную помощь нуждающимся категориям, к которым, по данным Росстата, относятся 12% населения, те, кто живет за границей бедности. «Должно быть смарт-регулирование, когда государство поддерживает именно тех, кому это действительно необходимо», — уверен эксперт.

Идею создания «индекса продовольственной безопасности» поддержал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, подчеркнув, что «по «индексу продовольственной безопасности» необходимо смотреть набор используемых критериев и доведения рейтинга до реалистичного положения дел в регионах». Он также отметил важность проработки производственных цепочек в сторону безопасности и независимости в технологических процессах, особенно в российских экспортных товарах.

В свою очередь, эксперт Центра макроэкономических исследований НИФИ Асмик Хачатрян затронула вопрос о необходимости актуализировать ESG повестку в контексте продовольственной безопасности. «Если, например, мы понимаем, что компания должна повысить цены, соответственно, кто понесет эти расходы? Если снизится прибыль – кто будет за это платить: это модель социальной ответственности, когда компания берет на себя эти расходы, или модель именно ESG, когда это делается ради привлечения инвестиций», — отметила она.

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