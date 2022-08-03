«Санкции делают поставку невозможной». Почему турбина Siemens застряла в ФРГ

«Газпром» заявил о невозможности вернуть отремонтированную в Канаде турбину обратно в Россию из-за санкций. В ФРГ в свою очередь утверждают, что все необходимые для отправки двигателя в РФ документы готовы. 3 августа оборудование лично осмотрел канцлер Олаф Шольц. В то же время бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер считает, что ответственность за проблемы с турбиной лежит на Siemens Energy. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Газпром» заявил о невозможности возвращения двигателя для «Северного потока» из Германии в Россию. Причина — санкции в отношении Москвы.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — говорится в сообщении российского холдинга в Telegram.

Ранее глава немецкой Siemens Energy (компания, которая обслуживает двигатели для «Северного потока») Кристиан Брух сообщил, что турбину не отправляют в РФ из-за «незаинтересованности российской стороны». «С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть «Газпрома». Этого пока нет», — отметил он.

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер также заявил, что никакие дополнительные гарантии для отправки турбины в Россию не требуются, и со стороны ФРГ якобы приняты все необходимые подготовительные меры.

О том, что турбина готова к транспортировке, также заявлял канцлер Германии Олаф Шольц. Он лично приехал в компанию Siemens Energy, где осмотрел оборудование для газопровода.

«Это ответственность Siemens»

Альтернативную позицию занял бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер. Он заявил, что ответственность за проблемы с турбиной, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», лежит на Siemens Energy.

Шредер подчеркнул, компания только что доставила турбину для «Северного потока» после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур (город в Германии).

«Почему она там, а не в России, я не понимаю», — удивился бывший канцлер.

Для работы трубопровода нужны пять турбин, уточнил Шредер. Одна должна всегда находиться в резерве на случай непредвиденных ситуаций, вторая в это время была в Канаде на ремонте, третья — сломана и нуждается в ремонте, четвертая — должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе, а пятая — в текущий момент прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки. «Таким образом, у нас сейчас 20% от нормального объема газа в трубопроводе. Это было бы уже 60 млн, в два раза больше, если бы была доступна только турбина номер 2. Это ответственность Siemens, если я правильно понимаю», — резюмировал Шредер.

«Готов к моментальному использованию»

Экс-канцлер прилетел в Москву, где встретился с президентом Владимиром Путиным. После переговоров представитель Кремля Дмитрий Песков частично раскрыл содержание беседы, в основном посвященной энергетическому кризису.

«Ситуация с турбинами. Одна снята, она отправлена в Канаду на капремонт. Сейчас она в Германии. Но не хватает бумаг, и президент разъяснил, каких бумаг. Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию, и даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской дочкой Siemens по британскому праву», — сказал пресс-секретарь.

Экс-канцлер также спросил у Путина, можно ли в случае критической ситуации воспользоваться «Северным потоком — 2». В ответ на это президент РФ подчеркнул, что по данному трубопроводу уже проделали масштабную работу. «И этот проект, сложный механизм, готов к моментальному использованию», — отметил Песков.

Комментируя возможность возврата турбины, пресс-секретарь указал, что Москве нужна уверенность, что британцы не отключат турбину «Северного потока».

«Газпром», как поставщик и собственник этой турбины, он просто обязан получить документы, что это несанкционный товар, несанкционная продукция... и документы о техническом состоянии», — заключил он.

Немцы против

27 июля «Газпром» в очередной раз снизил поставки газа по «Северному потоку», приостановив работу еще одной турбины Siemens. Теперь газопровод работает лишь на 20% от максимальной мощности. Из-за этого цены на газ резко выросли, приблизившись к мартовским рекордам.

На следующий день бургомистры семи городов и коммуна на острове Рюген в Балтийском море обратились к правительству ФРГ с предложением обдумать использование «Северного потока — 2». В обращении также критикуется решение федеральных властей отказаться от российских энергоносителей.

29 июля жители немецкого города Байройт 29 июля освистали министра экономики Германии Роберта Хабека после его заявлений о противостоянии с РФ, поставках вооружения Украине, инфляции и энергетическом кризисе в стране. Хабек подчеркивал, что ФРГ должна как можно скорее стать «независимой от России».