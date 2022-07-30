Латвия лишилась российского газа

«Газпром» сообщил, что перестал поставлять газ в Латвию. В российской компании объяснили, что это связано с нарушением условий отбора газа. 28 июля стало известно, что латвийский оператор Latvijas gaze продолжает покупать российский газ, но делает это через посредника в евро, а не в рублях, как того требует Москва.

Прекращение поставок

Согласно данным латвийского газотранспортного оператора Conexus, поставки российского газа в страну остановились с 30 июля.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Газпрома».

Согласно указу президента России Владимира Пуьтина, с 1 апреля недружественные страны должны платить за российский газ в рублях. По словам главы государства, отказ Москва будет расценивать как неисполнение обязательств и приостанавливать действующие контракты.

Еще 27 апреля в российской компании заявили об остановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

А 21 мая сообщалось об остановке поставок российского газа финской компании Gasum по той же причине. Затем прекратились поставки датской Orsted, нидерландской GasTerra и Shell Energy Europe.

В обход правил России

28 июля портал Delfi сообщил, что глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил тот факт, что компания возобновила закупки газа в России, но расплачивается за него в евро. При этом он отметил, что приобретает газ не у «Газпрома», а действует через посредника.

По словам главы латышской компании, потоки природного газа из России увеличиваются с середины июня, за этот период они превысили один тераватт-час.

«Сейчас Latvijas gāze покупает газ, но мы сейчас не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом». У нас есть другой поставщик», — сказал Калвитис.

На просьбу назвать этого другого поставщика Калвитис заявил, что «это коммерческая информация, которую не обсуждают в публичном пространстве». Однако отметил, что оплата производится не в рублях, а в евро. Он добавил, что «никаких опасений по поводу возможности поставки газа компании своим клиентам нет».

В статье также указано заявление замгоссекретаря Минэкономики Латвии Эдийса Шайцанса. Он рассказал, что страна рассматривала возможность оплаты газа в рублях, но власти пришли к выводу, что таким образом они нарушили бы санкции, введенные против Москвы.

Сейм Латвии запретил поставки газа из России с начала следующего года. 14 июля Сейм также поддержал в окончательном чтении поправки в Закон об энергетике, которые предусматривают развитие в стране ядерной энергетической программы.

Отказ Европы от газа из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью португальской газете Diario de Noticias, что 27 стран-членов ЕС должны «добровольно экономить» газ, чтобы гарантировать «энергетическую безопасность» зимой. Она также признала необходимость «временного» использование угля для производства энергии.

«Россия намеренно прекратила поставки полностью или частично 12 государствам-членам. Мы должны готовиться к дальнейшему срыву, а то и полному прекращению поставок российского газа. Я убеждена, что дух единства и солидарности, который помог нам противостоять пандемии, позволит нам преодолеть эти трудности», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, «коллективное обязательство сократить потребление газа на 15% имеет большое значение». Глава Еврокомиссии уверена, что это поможет накопить газ в хранилищах стран ЕС перед зимой.

«Сейчас ЕС обращается к более надежным энергетическим партнерам. У нас уже есть рекордные объемы поставок сжиженного природного газа из США. И мы получаем все больше и больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира или через Каспийское море», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она также предположила, что Португалия и Испания «приложили большие усилия для развития инфраструктуры СПГ, которая может принести пользу всему ЕС». По мнению главы Еврокомиссии, Пиренейский полуостров может «стать площадкой для СПГ из Африки и Америки в ЕС». Но для этого «необходимо улучшить газовые соединения между полуостровом и остальной Европой, которые в настоящее время ограничены и недостаточны».

«Переход на уголь в случае необходимости должен быть временным решением. Возобновляемые источники энергии или менее загрязняющие окружающую среду варианты предпочтительнее, но я всегда настаиваю на том, чтобы европейские страны самостоятельно выбирали свой энергетический баланс», — заключила она.