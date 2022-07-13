Темпы заполнения хранилищ газа в Европе замедлились в два раза после остановки «СП-1»

Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановый ремонт. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

11 июля подземные хранилища газа (ПХГ) Европы получили лишь 348 млн кубометров, хотя в предыдущие дни уровень закачки был в районе 500 млн кубометров. При этом отбор из ПХГ вырос с 17 до 78 млн кубометров. Из-за этого суточные темпы закачки газа в хранилища упали в два раза, до 0,25 п.п., что соответствует показателям в апреле 2022 года.

По данным видно, что к 11 июля 2022 года запасы газа в европейских ПХГ составляют 62,34% или около 67 млрд кубометров газа. При этом больше всего газа в Португалии и Польше, где уровень запасов дошел до 100% и 97,53% соответственно. Меньше всего закачано газа в Латвии, где уровень запасов находится на отметке в 47,59%.

7 июля Bloomberg сообщал, что международная группа импортеров СПГ (GIIGNL) заявила о сохранении проблемы с нехваткой газа в Евросоюзе (ЕС) в ближайшие несколько зим. В публикации указали, что прошедшая зима в Европе была теплее обычного, поэтому в хранилищах еще остались определенные запасы на будущий сезон. Однако цены на энергоресурсы за несколько месяцев серьезно выросли, поэтому закупки топлива становятся все сложнее.