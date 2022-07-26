Украинский нефтегазовый монополист объявил дефолт по еврооблигациям. Кто следующий?

Украинская энергетическая госкомпания «Нафтогаз» объявила технический дефолт из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Правительство страны не разрешило провести платежи для уплаты основной суммы и процентов. В WSJ прогнозируют цепную реакцию в экономике Украины.

Правительство Украины решило «пойти на дефолт», не предоставив «Нафтогазу» разрешение провести платежи держателям еврооблигаций для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года). В The Wall Street Journal полагают, что это запустит цепную реакцию в экономике и финансовой системе республики.

«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаз Украины». Поскольку неисполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, правительство своим запретом на их выплату фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023», - говорится в сообщении компании в Telegram.

«Нафтогаз» 22 июля направил запрос в правительство на одобрение выплат по евробондам, однако он не был удовлетворен. Дополнительный запрос на утверждение такого платежа был также направлен 23 июля.

25 июля стало известно, что инвесторы отказались дать «Нафтогазу» двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта. Речь идет о выпусках еврооблигаций на $335 млн с погашением в 2022 году, €600 млн с погашением в 2024 году и $500 млн с погашением в 2026 году.

Тревожный сигнал

The Wall Street Journal на фоне дефолта энергетического монополиста спрогнозировал цепную реакцию в экономике и финансовой системе Украины. По информации издания, общая сумма обязательств по еврооблигациям составляет более $1,4 млрд.

«Нафтогаз» является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины и играет ключевую роль в экономике страны. В случае, если держатели еврооблигаций потребуют ускоренного погашения, это может усугубить положение газовой компании в целом, отмечает издание.

Есть ли у Украины газ?

Днем 26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». Он подчеркнул, что это необходимо «для стабильного прохождения отопительного сезона».

«Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям», — отметил премьер-министр.

Ранее о соглашении украинских и американских властей сообщало издание Foreign Policy. Благодаря такому соглашению Соединенные Штаты должны предоставить Украине шесть млрд кубометров СПГ. Поскольку у Киева нет своих терминалов, то газ будет доставляться в Европу и попадать в страну через трубопровод. Украинская сторона планирует расплатиться с Вашингтоном после того, как будет увеличена внутренняя добыча газа

Ситуация на газовом рынке

Спотовая цена газа в Европе к вечеру вторника превысила $2200 за тыс. кубометров на ожиданиях отключения еще одного газотурбинного двигателя на «Северном потоке» и сокращения поставок. Европейские власти и энергетические компании обвинили «Газпром» в использовании газа в качестве оружия и заявили об утрате доверия к компании.

Утром 26 июля Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что планы «Газпрома» на очередное сокращение поставок газа являются признаком возможного прекращения поставок газа из России «в любой момент». Также она утверждает, что решить проблему с поставками газа возможно только «путем единства и солидарности».

В агентстве Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российским властям, заявили, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции.

На фоне сокращения поставок газа в Москву прибыл экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Сообщалось, что он приехал в столицу в связи с отпуском, однако позже стало известно, что он намерен провести переговоры с российской стороной по поставкам энергоресурсов.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в курсе визита Шредера в столицу, но на повестке не стоят переговоры экс-канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако он не исключил возможность встречи с кем-то из российских представителей.