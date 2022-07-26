WSJ: дефолт «Нафтогаза» запустит цепную реакцию в экономике Украины

Дефолт украинского «Нафтогаза» может привести к цепной реакции в экономике и в финансовой сфере страны. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, общая сумма обязательств по еврооблигациям составляет более 1,4 млрд долларов. Руководство компании обращалось к украинским властям с просьбой одобрить погашение части суммы в размере 335 млн. Кабмин запретил «Нафтогазу» платить по евробондам. В результате компания объявила о дефолте.

«Нафтогаз» является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины и играет ключевую роль в экономике страны. В случае, если держатели еврооблигаций потребуют ускоренного погашения, это может усугубить положение газовой компании в целом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что правительство намерено обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». Он подчеркнул, что это необходимо «для стабильного прохождения отопительного сезона».