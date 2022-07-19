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Бизнес

«Ночные волки», Безруков и Машков: кем пополнится черный список Евросоюза

Reuters: ЕС смягчит санкции против российских банков ради торговли продовольствием

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Сергей Безруков, Александр Залдостанов и Владимир Машков (коллаж)

Сергей Безруков, Александр Залдостанов и Владимир Машков (коллаж)

ТАСС/РИА «Новости»
Евросоюз в рамках седьмого пакета санкций намерен смягчить ограничения против российских банков, чтобы облегчить торговлю продовольствием. Однако ЕС введет запрет на импорт российского золота и расширит свой черный список на 47 персон и восемь юридических лиц. Въезд на территорию стран блока в том числе запретят «Ночным волкам» и актерам Сергею Безрукову и Владимиру Машкову.

Ослабление санкций

Европейский союз намерен в среду внести поправки в свои санкции в отношении Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на проект седьмого пакета ограничений. Страны блока договорились разморозить некоторые средства ведущих российских банков, которые могут потребоваться для устранения дефицита продуктов питания и удобрений на мировом рынке.

Как отметили авторы статьи, на этот шаг ЕС пошел «на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю» и дефицита продовольствия.

«Страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы крупных российских кредиторов ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка» и банка «Открытие», ВЭБ, «Промсвязьбанка» и банка «Россия», — говорится в статье.

Европейские власти, однако, собираются заморозить активы Сбербанка за исключением тех, которые нужны для указанных целей.

В проекте документа говорится, что деньги могут быть высвобождены «после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения».

Кроме того, сообщают журналисты, ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после введения санкций.

Авторы статьи отметили, что ЕС до сих пор отрицал факт влияния санкций на торговлю продуктами питания.

Черный список

Российский мотоклуб «Ночные волки» могут запретить в ЕС, сообщает издание EUobserver. Попав в санкционные списки, «прокремлевская банда байкеров» больше не сможет «разъезжать по Европе», говорится в статье.

Издание ознакомилось с документом, в котором говорится, что лидер «Ночных Волков» Александр Залдастанов, его «трое сообщников» и сам клуб «были добавлены в проект черного списка ЕС, который обсуждался послами» Евросоюза в понедельник, 18 июля. В тексте также говорится, что 59-летний Залдастанов пополнил санкционный лист за «активную поддержку российской государственной пропаганды, публичное отрицание права Украины на государственность и призывы к «денацификации» и «деукраинизации» страны».

«Новый черный список нацелен на 47 физических и восемь юридических лиц, а также на запрет импорта российского золота. Большинство людей являются российскими военачальниками и политиками или украинскими коллаборационистами на оккупированных территориях. В этот список также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, два российских актера, обвиняемых в провоенной пропаганде — Сергей Безруков и Владимир Машков, — и российский магнат, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов», — говорится в статье.

Также санкционный список пополнится именами родственников «ранее попавших под санкции российских олигархов».

Санкционные организации и товары

Кроме того, под ограничения подпадут несколько судоходных и оружейных компаний, молодежное движение «Юнармия» и фонд «Русский мир», сообщает EUobserver. Новые меры «решительно ограничат» и деятельность Сбербанка в Европе.

«В экономических мерах ЕС готовится запретить прямой или косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое составляет самый значительный экспорт России после энергоресурсов», — сообщили авторы материала.

Согласно информации Bloomberg, ряд стран Евросоюза внесли предложение о том, чтобы запрет на импорт российского золота включал и ювелирные изделия..

EUobserver также подтвердил, что Евросоюз скорректирует свои предыдущие меры, чтобы четко «указать, что судоходные компании, доставляющие продукты питания из России на голодающие рынки, не будут подвергаться наказанию». Эта же мера коснется медицинских и фармацевтических продуктов.

О том, что Евросоюз намерен ослабить санкции против России, агентство Reuters сообщило со ссылкой на анонимные источники 15 июля. Тогда один из собеседников агентства заметил, что новую порцию ограничений считают «шестым с половиной пакетом» из-за послаблений и небольшого количества новых запретов в сравнении с «предыдущими раундами».

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