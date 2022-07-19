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Global Times: вероятность введения новых санкций против России снижается

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Вероятность введения новых пакетов санкций или отдельных санкционных мер против России снижается из-за того, что эффективность этих мер продолжает снижаться, сообщает китайское издание Global Times.

«Санкции ЕС в отношении России становятся все менее эффективными, и Евросоюз может больше не применить новых рестрикций. По мнению китайских аналитиков, ЕС осознал, что потерпел поражение, пытаясь сокрушить Россию «максимальными» санкциями. Таким образом, дополнительные рестрикции могут оказаться лишь еще менее эффективными», — пишет автор.

Он утверждает, что подготовка нового, уже седьмого по счету пакета санкций со стороны Европейского союза производится из-за давления Соединенных Штатов на ЕС. При этом директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй считает, что такие страны как Чехия или Литва будут продолжать настаивать на усилении санкций, даже если остальной ЕС осознает бесполезность этих решений.

Аналитик добавил, что в ЕС опасаются возвращения к власти в США экс-президента Дональда Трампа — Ван утверждает, что в таком случае Соединенным Штатам будет не интересна судьба ЕС в продолжающемся противостоянии.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран ЕС на заседании COREPER II 18 июля начали работу по финальному оформлению нового пакета санкций против России.

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Санкции против России
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