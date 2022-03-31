США вывели российские удобрения из-под санкций, опасаясь дефицита

США смягчили антироссийские санкции, чтобы избежать дефицита. Минфин США вывел из-под ограничений российские минеральные удобрения – они попали в список жизненно необходимых продуктов и товаров. Выданная лицензия разрешает любые торговые операции с товарами из списка. По мнению эксперта, экономические санкции против РФ могут быть смягчены «в самых чувствительных сферах». При этом из лицензии есть ряд исключений.

В США решили смягчить санкции на импорт минеральных удобрений из России. Как сообщает газета «Коммерсантъ», новую генеральную лицензию на ввоз удобрений выдало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Минеральные удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями. Кроме того, из-под ограничений в США вышли продукты питания (кроме морепродуктов и алкоголя), витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированная вода, а также живые животные и корма.

Теперь с ними можно производить любые торговые операции, в том числе и реэкспорт. При этом операции с товарами из списка запрещаются, если в обработке транзакций каким-либо образом будут участвовать Банк России, Фонд национального благосостояния (ФНБ), российский Минфин или любой банк под санкциями.

«Документ Минфина имеет экстерриториальный характер, то есть ему, скорее всего, будут следовать все американские союзники», — полагают источники «Коммерсанта».

По их мнению, решение вывести удобрения из-под санкций США могли принять из-за дефицита удобрений на мировом рынке, причиной которому стали логистические проблемы. Три крупнейших контейнерных перевозчика – MSC, Maersk и CMA CGM – прекратили с 1 марта перевозить грузы из России. И хотя поставки продолжаются за счет компаний поменьше, иностранные потребители удобрений опасаются дефицита.

Представители рынка сельскохозяйственных химикатов полагают, что снятие санкций США поможет вернуть привычную логистику — «киты» контейнерных перевозок заявили, что будут перевозить из РФ товары первой необходимости и гуманитарный груз.

Отменить могут даже пошлины на российские удобрения – но антидемпинговые меры пока продолжают действовать как в США, так и в Европе.

В Штатах 6% калийных, 20% — диаммонийфосфатных и 13% карбидных удобрений — российские. Европа зависит от химии из РФ сильнее примерно в 2-3 раза.

В целом, на фоне возможной переориентации российских производителей на азиатские рынки, изменение товарных потоков может привести к нескольким месяцам дефицита удобрений в Европе и Америке.

По мнению эксперта-юриста по трансграничным перевозкам Марии Любимовой, выданная Минфином США лицензия для российских удобрений показывает, насколько «зыбки правовые конструкции», а ограничительные меры по отношению в России могут смягчить «в самых чувствительных сферах».

В середине марта российский миллиардер и бывший владелец одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений «ЕвроХим» Андрей Мельниченко предостерег, что в случае затягивания боевых действий и гуманитарного кризиса на Украине возникнет угроза мировых сложностей с продовольствием.

«Одной из жертв этого кризиса станет сельское хозяйство и продовольствие. Конфликт уже привел к резкому росту цен на удобрения, которые больше не по карману фермерам», — предсказал Мельниченко.

Он также указал на цепочки поставок продовольствия, которые уже пострадали от пандемии коронавируса и могут еще больше пострадать от дефицита удобрений. По его словам, далее это приведет к тому, что продовольственная инфляция в Европе увеличится еще сильнее, а в странах третьего мира может возникнуть нехватка продовольствия.

Ранее Минпромторг рекомендовал российским производителям остановить экспорт удобрений из-за проблем с логистикой. При этом министерство уточнило, что сбои в отгрузках удобрений могут напрямую повлиять на национальную безопасность нескольких стран и спровоцировать дефицит продовольствия для сотен миллионов человек уже в среднесрочной перспективе.