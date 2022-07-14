Bloomberg: ЕС обсуждает отмену санкций против части россиян из-за слабых оснований

Европейский союз (ЕС) ведет переговоры об отмене наложенных на некоторых россиян санкций после того, как юристы обнаружили в них слабые или неверные основания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Около 30 человек подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков, а еще около 10 обратились напрямую с просьбой об исключении», — говорится в сообщении.

Как пишет агентство, юридическая служба Европейского совета сообщила послам ЕС 13 июля, что проверка по некоторым из этих запросов показала, что доказательства, лежащие в основе санкций, были либо слабыми, либо старыми, либо неверными. Количество обнаруженных юристами ЕС ошибок, а также имена причастных к этому людей не уточняются.

По данным агентства, основатель глобальной компании по производству удобрений EuroChem Group AG Андрей Мельниченко и его жена Александра были среди тех, кто через юристов написал в ЕС письмо с просьбой пересмотреть санкции против них. По словам супругов, информация об их тесных связях с российским руководством является ошибочной.

Среди обратившихся в ЕС, как пишет Bloomberg, также миллиардеры Алексей Мордашов и Алишер Усманов.

Ранее Euractiv писал, что Евросоюз в течение недели одобрит седьмой пакет санкций против России.