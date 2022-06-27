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Бизнес

«Впервые с 1918 года в России наступил дефолт» — Bloomberg

Bloomberg: в ночь на 27 июня в России наступил первый со времен Ленина дефолт

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Западные СМИ сообщают о дефолте, наступившем в России в ночь на 27 июня «впервые с 1918 года». Истек льготный период для выплаты просроченных платежей по гособлигациям – около $100 млн. При этом «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян». Президент Владимир Путин 22 июня подписал указ о выплате валютного долга государства в рублях.

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Как сообщает агентство Bloomberg, это произошло в ночь на 27 июня.

В 1918 году большевики, захватившие власть в России, отказались платить по царским долгам, говорится в сообщении.

В воскресенье, пишут журналисты, истек льготный период для выплаты около $100 млн платежей по гособлигациям, которые считаются просроченными. В случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Российские власти отрицают, что допустили дефолт.

При этом Bloomberg указывает, что «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».

Дефолт — это невыполнение обязательств государства по выплате долга. Объявление государством дефолта понижает его кредитные рейтинги, из-за чего становится практически невозможно привлечь новые займы и развитие экономики тормозится.

В данном случае речь идет об облигациях Минфина РФ в долларах США. Остаток их на сумму $552 млн Российская Федерация должна была погасить 4 апреля. Но тогда Штаты перекрыли России возможность платить по долгам из замороженных резервов, а Минфин решил выплачивать долги в рублях.

Западные участники рынка приготовились объявить дефолт по облигациям, сославшись на несогласованное изменение валюты платежа. Но Минфин все же смог оплатить тогда обязательства в долларах – для этого, отмечал Bloomberg, использовались свободные от обременений средства ипотечной корпорации «Дом.РФ».

11 мая бывшие держатели российских бумаг также подали в систему Euroclear уведомление о дефолте России. Хотя они получили выплату основного долга ко 2 мая, они не получили дополнительный процент, начисленный до этой даты. Выплачивая основной долг, РФ не включила этот дополнительный процент в свой платеж, заявляли они.

«Вслед за требованием держателей бумаг Россия так и не выплатила этот процент», — указывали кредиторы.

В начале июня Национальный расчетный депозитарий – платежное агентство по долларовым выпускам – оказался под санкциями Евросоюза. После этого в Кремле заявили, что ЕС пытается подтолкнуть Россию к «искусственному дефолту».

«Заявить можно что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — говорил тогда министр финансов Антон Силуанов.

Дефолтом, по его словам, было бы уместно назвать отказ иностранных посредников от исполнения своих обязательств – это бьет по репутации финансовых институтов стран Запада.

22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате валютного долга в Рублях. Для этого всем иностранным инвесторам открыли рублевые счета – без их личного присутствия. 23 июня Минфин впервые расплатился по евробондам в рублях по новому механизму.

По оценкам Центробанка РФ, на 1 января 2022 года внешний долг России составлял $478,2 млрд. Здесь учитываются долговые обязательства и государства, и частных компаний, занимающих деньги на иностранных рынках.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил РИА «Новости», что возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения.

«Россия была признана дефолтной комитетом по CDS (Комитет по кредитным деривативам, Credit Derivatives Determinations Committees), так как она не уплатила проценты на деньги, которые дошли с задержкой до инвесторов. Поэтому с точки зрения Запада Россия уже в дефолте», — сказал эксперт.

По его словам, дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения, как и для России не имеет значения сам факт дефолта, ведь это только проблема корпораций, которым западные банки не лонгируют кредиты, добавил Прокудин.

В свою очередь финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил «Ленте.ру», что выборочный или технический дефолт никак не скажется на экономике страны.

«Россия успеет выполнить свои обязательства, потому что 100 миллионов долларов — это не такие большие деньги в государственном масштабе. У нас эти деньги есть, поэтому дефолта не будет», – утверждает эксперт.

Он отметил, что несмотря на то, что дефолт России объявить невозможно, западные страны могут пойти на все и, в частности, поставить препятствия по пути движения этих денег. Если Запад заявит, что средства двигаются в рублях, но выплачены должны быть в валюте, то в таком случае может быть объявлен технический дефолт, подчеркнул он.

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