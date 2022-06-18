«Плановое обслуживание». Газпром остановит поставки газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» внезапно сообщил о плановом ежегодном техобслуживании газопровода «Турецкий поток». Поставки будут приостановлены на неделю, с 21 по 28 июня. Ранее на этой неделе российская компания существенно сократила экспорт по «Северному потоку», из-за чего странам Евросоюза пришлось использовать запасы топлива из хранилищ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-служба «Газпрома» объявила о приостановке поставок газа по «Турецкому потоку» на период проведения планового ежегодного техобслуживания газопровода. Работы продлятся с 21 по 28 июня.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — сообщила российская компания в Telegram.

В «Газпроме» подчеркнули, что приостановка транспортировки газа «согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно».

«Турецкий поток» состоит из двух ниток: по одной из них газ идет турецким потребителям, по другой — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод сдали в эксплуатацию в январе 2020 года.

Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м газа в год. В прошлом году поставки в Турцию выросли на 63%.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сможет отказаться от поставок российского газа (около 50% всего импортируемого объема топлива). «Это стратегические моменты. Мы не можем все враз разорвать», — сказал политик на встрече с представителями турецкой молодежи.

Он напомнил, что Турция ведет с Россией совместный проект строительства АЭС «Аккую», который будет завершен и заработает в следующем году.

«Северный поток»

В начале этой недели «Газпром» также объявил о снижении прокачки газа по «Северному потоку» — на 40%. Сокращение поставок в компании объяснили проблемами на компрессорной станции «Портовая»: немецкая компания Siemens своевременно не вернула находившиеся на ремонте газоперекачивающие агрегаты, а в двигателе выявили неисправности. Спустя день «Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens из-за окончания срока межремонтной наработки.

Компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока» пока невозможно вернуть в Германию из-за санкций Канады против России.

Федеральное сетевое агентство ФРГ отмечает, что не может подтвердить причинную связь между отсутствием газового компрессора на российской стороне и столь значительным сокращением поставок.

Крупные компании ЕС, такие как австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper, сообщили, что «Газпром» уведомил их о снижении поставок. Власти Италии заявили, что рассматривают возможность объявить «тревогу» из-за снижения объема поставок газа.

Запасы на зиму

Как сообщает агентство Bloomberg, в Европе стали использовать запас газа на зиму из-за снижения поставок из РФ. По последним данным Gas Infrastructure Europe, хранилища газа в Европе во вторник были заполнены на 52%. Резервы сократились на 1%, хотя, как правило, в летний период газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона.

Цены на газ в Европе стремительно растут: 16 июня биржевые цены впервые с начала апреля превысили $1,5 тыс. за тысячу кубометров, в то время как еще в начале месяца стоимость не поднималась выше $1 тыс.

На этом фоне глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на ПМЭФ-2022, заявил, что обе нитки «Северного потока - 2» находятся под давлением и газ можно начать поставлять в ФРГ «хоть сейчас». «Нас просили построить, инвестированы огромные просто средства, и когда все построили, вы знаете «Северный поток - 2», две нитки находятся под давлением и газ можно сегодня начать поставлять в Германию по «Северному потоку - 2». Он не запущен, потому что не сертифицирован. Но тогда возникает вопрос, как вообще можно доверять в части вложения в крупные инвестиционные проекты», — заключил топ-менеджер.