Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Галактионов прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Нижнего... 11:17
Спецпредставитель Лаврентьев назвал фейком информацию о вывозе РФ зерна... 11:16
Рэпера Lil Wayne не пустили в Великобританию на собственный концерт 11:15
Норвежская принцесса Марта Луиза с женихом-шаманом Дуреком посетили вечеринку... 11:13
В Минстрое заявили, что в апреле-мае объем выдачи ипотеки в России... 11:12
Никита Джигурда признался, что его дети смотрели видео с их зачатием и родами матери 11:11
Двоим чеченцам дали 3 года колонии за похищение девушки на Кубани 11:04
Бабушка-блогер попросила Bethesda выпустить TES VI до ее смерти 11:03
Любимова предложила создать в России музыкальный конкурс «для всех» 11:01
Работник зоопарка в Мексике умер после нападения тигра 10:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Eni: «Газпром» поставит только 65% от запрошенного объема газа

close
100%
Газпром «Северный поток - 2»

В итальянской энергокомпании Eni заявили, что российская компания «Газпром» поставит в пятницу, 17 июня, только 65% от запрошенного объема газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Eni.

«Суточная потребность Eni в газе была примерно на 44% выше, чем вчера (увеличение связано с необходимостью восстановления недополученных вчера объемов и нормальной коммерческой динамикой). «Газпром» объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объема. Поэтому поставленные объемы будут несколько выше, чем вчера, и составят примерно 32 миллионов кубометров в сутки», — говорится в заявлении итальянской компании.

Уточняется, что в «Газпроме» объяснили снижение объемов поставки газа проблемами на компрессорной станции «Портовая».

Ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии сообщали, что прокачка газа по «Северному потоку» снизилась до 40% от максимальной технической мощности газопровода. Однако по данным регулятора, газоснабжение Германии остается стабильным, газохранилища страны заполнены на 55,95%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть