Eni: «Газпром» поставит только 65% от запрошенного объема газа

В итальянской энергокомпании Eni заявили, что российская компания «Газпром» поставит в пятницу, 17 июня, только 65% от запрошенного объема газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Eni.

«Суточная потребность Eni в газе была примерно на 44% выше, чем вчера (увеличение связано с необходимостью восстановления недополученных вчера объемов и нормальной коммерческой динамикой). «Газпром» объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объема. Поэтому поставленные объемы будут несколько выше, чем вчера, и составят примерно 32 миллионов кубометров в сутки», — говорится в заявлении итальянской компании.

Уточняется, что в «Газпроме» объяснили снижение объемов поставки газа проблемами на компрессорной станции «Портовая».

Ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии сообщали, что прокачка газа по «Северному потоку» снизилась до 40% от максимальной технической мощности газопровода. Однако по данным регулятора, газоснабжение Германии остается стабильным, газохранилища страны заполнены на 55,95%.