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Бизнес

Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Теперь размер доли будет устанавливать правительство

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Михаил Метцель/РИА «Новости»
Экспортерам больше не нужно продавать 50% своей валютной выручки. Размер доли теперь будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин. В феврале глава государства обязал экспортеров продавать 80% валюты, позднее порог снизили на фоне стабилизации курса рубля.

Президент РФ Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже 50% экспортной выручки в иностранной валюте.

Само требование для экспортеров по продаже выручки сохраняется, но теперь ее размер будет определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Срок продажи будет устанавливать совет директоров Центробанка.

В указе президента сказано, что «резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, в срок, установленный советом директоров Центрального банка».

6 июня комиссия правительства разрешила экспортерам зачислять выручку на счета в иностранных банках. Такое право получили российские компании, у которых заключены внешнеторговые договоры с зарубежными фирмами.

«Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в Россию и последующей продаже экспортной выручки в размере, определенном указом президента», — указали в Минфине.

Какие ограничения действуют для экспортеров?

С 28 февраля экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки в рамках любых внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. Такая мера должна была в том числе поддержать рубль и защитить его от обесценивания. Ограничение начало действовать вскоре после введения западных санкций и заморозки золотовалютных резервов России за рубежом.

Уже с середины апреля начались послабления. Так, Банк России смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок продажи с трех до 60 дней на фоне проблем с продажей долларов и евро. В мае ЦБ вновь увеличил срок продажи, он составил 120 дней. 

Кроме того, 24 мая Путин подписал указ о снижении доли выручки, которую нужно продавать, до 50%. Минфин объяснил, что это связано со стабилизацией курса рубля и достижением «достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

Лимит переводов за границу

Чтобы сдержать отток денег из России за границу, было введено жесткое ограничение международных валютных переводов гражданами и компаниями. Сперва их ограничили суммой $5 тыс. в месяц (или ее эквивалентом в другой валюте).

Когда рубль начал укрепляться, лимит подняли до $10 тыс. при переводе на иностранный счет и до $5 тыс., если перевод совершается без открытия счета. В середине мая произошло еще одно послабление. Ежемесячный лимит по переводам за рубеж подняли до $50 тыс., однако эта мера коснулась только россиян и граждан дружественных стран.

А с 8 июня порог перевода средств физлиц за пределы РФ повысили еще раз. На этот раз сразу до эквивалента $150 тыс. При этом ограничения будут действовать по меньшей мере до 30 сентября 2022 года включительно.

По словам одного из сотрудников ЦБ, которого цитирует ТАСС, сумму подняли в три раза, чтобы ослабить рубль по отношению к доллару.

Что происходит с рублем

На фоне западных санкций и ограничений ЦБ и Минфина рубль укрепляется с середины марта. Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже 9 июня опустился почти на 2 рубля и на минимуме за день составлял 57,5 рубля.

Как объяснили аналитики инвестиционной компании БКС, на фоне санкций и контрсанкций российский импорт существенно просел (в марте-апреле он мог сократиться почти вполовину), в то время как экспорт остался сильным (благодаря сырьевому сегменту и росту цен). Из-за этого валютная выручка от экспорта продолжала поступать в страну и конвертироваться в рубли.

В такой ситуации спрос на рубли значительно опережает спрос на доллары. Кроме того, блокировка иностранцам торгов российскими ценными бумагами, а также ограничения на вывод валюты за пределы РФ и продажу наличной валюты провоцирует укрепление рубля. Однако, отмечают эксперты, чрезмерное укрепление рубля не выгодно государству, поскольку сокращает налоговые поступления в бюджет. Это может повлечь сложности в исполнении государством социальных обязательств перед населением. Курс доллара, который заложен в бюджет 2022 года, составляет в среднем 72,1 рубля за доллар.

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