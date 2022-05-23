Что заставляет доллар падать вопреки заявлениям Минэкономразвития

В Минэкономразвития заявили, что рубль достиг предела укрепления. Это значит, что дальше он не будет расти относительно доллара и евро. Однако вечером 23 мая западные валюты продолжили падение. По мнению экономистов, российская валюта в ближайшие две недели продолжит движение вверх – до 52-55 рублей за доллар. Из-за этого ЦБ даже может внепланово понизить ключевую ставку.

Минэкономразвития заявило, что рубль достиг пика укрепления, пишет РБК. «По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях. Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — рассказали в ведомстве.

Но вечером в понедельник, 23 мая, рубль продолжил укрепляться: к 18:53 мск на Мосбирже доллар упал до 57,6 рублей, потеряв 2,5 рубля. Евро опустился на 2,8 рублей до 59,9 рублей.

В финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» согласились с мнением Минэкономразвития.

«Несмотря на то, что сейчас очередной налоговый период, при котором обычно были пиковые продажи инвалюты экспортерами, скорее всего, укрепление рубля достигло рыночного предела в текущей ситуации», — подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Почему рубль взлетел

По словам экономиста Татьяны Куликовой, на российский рынок поступило много валютной выручки экспортеров, которая менялась на рубли, что привело к укреплению нацвалюты.

«Пришла выручка «Газпрома» в валюте — ее нужно поменять на рубли. Импорт, напротив, катастрофически обвалился (по оценкам ФТС, он достиг уровней пандемийного 2020 года, точных цифр ведомство не привело – «Газета.Ru»). Кроме того, сейчас нет бюджетного правила, которое бы сдерживало укрепление рубля», — подчеркнула Куликова.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах, помимо обвала импорта, назвал другие факторы укрепления рубля — обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами и высокие ставки по вкладам. Минфин снизил этот норматив до 50% в понедельник, 23 мая.

По словам управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, последнее решение Минфина может остановить укрепление рубля, но сильно слабеть российская валюта тоже не будет.

Продолжит ли рубль укрепляться

По мнению финансистов, рубль будет укрепляться вплоть до следующего заседания Центробанка по ключевой ставке. Оно состоится 10 июня.

«Российская валюта может укрепляться и дальше в случае резкого роста цен на сырьевые товары (при отсутствии эмбарго) и низком импорте. Отсутствие корректирующих действий со стороны ЦБ (что маловероятно) также могло бы привести к дальнейшему укреплению рубля», — уверен Табах.

По прогнозам Гришунина, в ближайшие две недели рубль может укрепиться до 52-55 рублей за доллар.

Будет ли пройдена отметка в 50 рублей за доллар

«Пробьет ли доллар следующую психологическую отметку в 50 рублей, будет зависеть от того, удастся ли наладить импорт и логистические цепочки в ближайшее время. По сути в России сейчас наблюдается валютный профицит. Валюта есть, но покупается на нее за рубежом гораздо меньше товаров, чем раньше. В такой ситуации рубль неизбежно будет расти в цене», — указал вице-президент по экономическому анализу инвестиционного Фонда ANIF Арам Налбандян.

По его словам, для государства такой курс невыгоден, потому что казна теряет доходы от экспорта.

«Однако принципиально изменить ситуацию сможет только стабилизация импорто-экспортного баланса. В этом отношении принимаются определенные меры. Например, разрешен параллельный импорт, на который делают большие ставки. Идет переориентация логистических цепочек. Сколько это точно займет времени, невозможно достоверно просчитать, пока не стабилизируется геополитическая ситуация. Курс российской валюты сейчас будет очень сильно зависеть от геополитики. Скорее всего, в ближайшее время рубль продолжит укрепляться, потому что перестройка логистических цепочек занимает время», — указал он.

Экономисты не исключили, что ЦБ может даже внепланово снизить ключевую ставку, чтобы сдержать укрепление рубля.

«До заседания ЦБ осталось меньше трех недель. Но если рубль продолжит резко укрепляться, ЦБ может пойти на «внеочередное» понижение ключевой ставки, как это было 8 апреля», — отметил Табах.