Сооснователь «Яндекса» ушел со всех постов и объяснил свое решение

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож ушел со всех постов в компании после того, как Евросоюз ввел против него персональные санкции. Сам миллиардер назвал меры властей ЕС «контрпродуктивным» и «ошибочным», но пообещал не вмешиваться в принятие решений компании. В «Яндексе» уточнили, что Волож и его семейный траст не являются контрольными акционерами компании, а потому санкции не могут применяться по отношению к ней.

Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож покидает все должности в компании и ее международных «дочках». Такое решение было принято после того, как Евросоюз включил бизнесмена в санкционный список.

«Яндекс» объявляет о том, что Аркадий Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы», — сообщили в компании.

В «Яндексе» назвали решение Еврокомиссии несправедливым и выразили уверенность в том, что оно не повлияет на деятельность компании.

«Миллионы наших пользователей продолжат искать и находить информацию, пользоваться сервисами такси и доставки товаров, еды и лекарств, смотреть кино, слушать музыку, учиться и делать многое другое с помощью «Яндекса», — заявили в компании.

Там подчеркнули, что введенные против Воложа санкционные меры не распространяются ни на материнскую компанию «Яндекса» Yandex N.V., ни на ее дочерние компании, поскольку бизнесмен не является контролирующим акционером.

«Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. По решению Аркадия Воложа семейный траст, в который он передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями», — объяснили в компании.

При этом Волож продолжит помогать «Яндексу», но не будет давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров.

«Это решение отвечает интересам компании и ее заинтересованных сторон», — подчеркнул сам Волож. По его словам, оно защитит интересы компании и всех ее акционеров.

Бизнесмен также назвал решение Еврокомиссии нелогичным, «ошибочным и в конечном счете контрпродуктивным».

Санкции подразумевают заморозку активов, а также запрет на предоставление финансов и экономических ресурсов.

Волож — основной акционер «Яндекса», он владеет 86,24% акций класса B (это «суперголосующие» акции, при этом у него практически нет акций класса А, которые торгуются на рынке). «Суперголосующие» акции обеспечивают ему 45,27% голосов.

До этого санкции ЕС были введены в отношении Тиграна Худавердяна, который занимал пост управляющего директора компании. После включения в черный список Худавердян оставил должность и вышел из совета директоров «Яндекса».

Санкции Евросоюза

ЕС днем 3 июня объявил о внесении Аркадия Воложа в санкционный список и объяснил, что CEO «Яндекса» является «крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».

По мнению Еврокомиссии, он «материально или финансово поддерживает правительство и несет ответственность за поддержку действий или политики, подрывающих или дестабилизирующих Украину».

«Яндекс» — это крупнейшая интернет-компания в России, оператор самого популярного в России поискового механизма. Российские государственные банки, такие как Сбербанк и ВТБ, являются акционерами и инвесторами «Яндекса», — указали в ЕС.

Кроме того, в 2019 году компания согласилась на реструктуризацию, давшую «золотую акцию» Фонду общественных интересов, через который правительство России получило право вето на ключевые решения.

«Через ФОИ правительство РФ может наложить вето по определенным вопросам, таким как продажа интеллектуальной собственной и продажа или передача персональных данных российских пользователей иностранным компаниям», — говорится в тексте Официального журнала ЕС.

Также «Яндекс» несет ответственность за продвижение российских государственных медиа и нарративов в результатах поиска, а также понижение в выдаче и удаление «контента с критикой Кремля», в том числе «связанного с агрессией России в Украине», утверждают в ЕС.

Составители санкционного списка также указали, что Волож имеет гражданство России и Мальты.

Всего в черный список Европейского союза попали 18 юридических и 65 физических лиц из России. Помимо Воложа, ограничения затронули пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его жену Татьяну Навку и детей Елизавету и Николая, а также председателя совета директоров «Национальной медиа группы» Алину Кабаеву и несколько десятков российских военнослужащих. Что касается юридических лиц, то в списке оказались, в частности, АО «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель».

Акции «Яндекса» рухнули

После новостей о включении Воложа в санкционный список стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже снизилась до минимума с апреля 2017 года.

К 16:25 мск акции компании падали на 14,17% и торговались на уровне 1 366 рублей за бумагу. К 16:50 падение замедлилось до 7,4% (1465 рублей).

В марте Forbes сообщал, что Аркадий Волож за три месяца потерял $2 млрд и перестал быть долларовым миллиардером.

В списке 200 богатейших бизнесменов России — 2021 он занимал 64-е место с состоянием в $2,3 млрд, а максимально его капитал оценивался в $2,6 млрд. В марте, по оценке издания, его капитал составил $580 млн.

Отмечается, что 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о военной операции на Украине, Волож потерял более $400 млн.