Греция решила платить за газ в рублях, Болгария задумалась

Все греческие компании-импортеры российского газа перешли на оплату топлива в рублях, поэтому прекращения поставок не будет. Кроме того, Болгария, ранее отказавшаяся перейти на новый порядок оплаты «Газпрому», теперь намерена обсудить вопрос импорта газа за рубли с Еврокомиссией.

«Перешли на оплату в рублях»

Как сообщил РИА «Новости» источник в отрасли, в Греции есть три основных импортера газа — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. Эксперты считают, что заменить российский газ другими источниками в ближайшие годы не получится.

«Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях», — сказал источник.

По его словам, в стране «срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая».

«Нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», — пояснил собеседник агентства.

Накануне Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что DEPA рассчиталась с «Газпромом» за апрельские поставки в евро в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая.

«Прекращения поставок не будет, все хорошо», — сказал источник, комментируя информацию СМИ, что в случае прекращения поставок российского газа греческие власти якобы вынуждены будут отключать электричество из-за нехватки мощностей.

Дополнительные инструкции

Накануне министр энергетики Болгарии Александар Николов заявил в интервью телеканалу bTV, что намерен обсудить вопрос оплаты российского газа с Еврокомиссией.

«Это очень хороший вопрос, который мы поднимем на уровне Европейской комиссии. Уровень солидарности и единства по этому вопросу должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы их рассмотрим и оценим эффект их влияния на всю систему. На данный момент Еврокомиссия дала понять, что оплата газа в рублях — это нарушение санкций», — сказал Николов.

По его словам, информация по санкциям пока недостаточно полная.

«Предстоит встреча так называемой оперативной группы по общим закупкам, поэтому я ожидаю, что в середине следующей недели все станет намного яснее <…> Конкретные шаги, безусловно, ожидаются особенно на уровне общих поставок и генеральных закупок. Будут дополнительные инструкции», — уточнил министр.

Он напомнил, что Берлин разрешил немецким импортерам газа открывать счета в рублях, если платежи в «Газпромбанк» производятся не в российской валюте. Кроме того, итальянское правительство получило разъяснения от Еврокомиссии о том, как покупать, не нарушая санкции.

Николов подчеркнул, что отношения между «Газпромом» и «Булгаргаз» всегда были «чисто торгово-правовыми», переговоры между ними не прекращаются. Но при этом он считает, что Россия «ведет войну и является агрессором», а Газпром «используется как политический инструмент для создания стресса». Министр также уверен, что РФ – «непредсказуемый партнер».

Министр энергетики Болгарии подтвердил, что в страны уже идут два танкера из США, их прибытие ожидается с 8 по 23 июня. При этом Николов отказался сообщить цену голубого топлива и имя поставщика, но отметил, что «в момент подписания договора в США цена на газ была лучше, чем цена у компании «Газпром экспорт».

Перевод оплаты в рубли

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если «недружественные» страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Москва будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, «Газпромбанк» открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, а банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с «Газпромом».

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.