Греческая DEPA расплатилась с «Газпромом» в евро за апрельские поставки газа

Греческая газовая госкорпорация DEPA рассчиталась с «Газпромом» за апрельские поставки природного газа в евро. Об этом сообщило Афинско-Македонское информационное агентство.

По словам источников, сделка была совершена в соответствии с указаниями Еврокомиссии от 19 мая, полностью гарантируя, что «международные рамки санкций и решения Евросоюза не будут нарушены».

Вскоре после начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

В связи с этим министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас решил созвать 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы по поводу перехода на оплату газа рублями.