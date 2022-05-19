Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Курс евро на открытие торгов снизился до 62 рубля впервые с 2017 года 10:32
Тейлор Свифт получила степень доктора изящных искусств 10:32
ФНС стала включать компании в закрытый список выгодоприобретателей из-за поставщиков 10:28
Закон о «Большой перемене» внесен в Государственную Думу 10:28
Польша передаст Украине 25 тыс. тонн бензина 10:27
МВД объявило в розыск командиров «Азова» Немичева и Величко 10:22
Daily Mail: в Британии украинских беженцев выгоняют на улицу после ссор... 10:19
«Краснодар» объявил об уходе трех игроков, два из которых являются рекордсменами... 10:17
Актриса Марни Шуленбург умерла в 37 лет 10:16
В Индии снимут сериал о жизни Махатмы Ганди 10:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Бизнес McDonald's в России может перейти одному из франчайзи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российский бизнес McDonald's в России, предположительно, купит один из крупнейших франчайзи, продолжающих деятельность внутри страны. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники в отрасли.

Двое из собеседников издания считают, что вероятным покупателем станет компания «СПП».

Третий источник не исключил, что организация «ГиД» выступит в роли потенциального покупателя популярного заведения.

По словам одного из собеседников The Bell, о сделке может быть объявлено уже 19 мая.

Официального подтверждения информации, кто рассматривает возможность покупки бизнес McDonald's в РФ, сейчас нет. Также нет сведений о проводимых переговорах касательно будущего американской сети, прекратившей работу в России.

16 мая ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщил, что американская компания McDonald's рассчитывает возобновить работу в России под новым брендом.

Официально компания приостановила работу в России 14 марта.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть