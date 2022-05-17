Рестораторы предсказали небыстрый успех сменяющему McDonald's бренду

Бренд, который придет на смену McDonald's, не может рассчитывать на быстрый успех, так как придется зарабатывать репутацию заново. Об этом РИА «Новости» заявили представители отрасли.

«Бренду, который сменит McDonald's в России, не стоит рассчитывать на быстрый успех. В любом случае нужно будет зарабатывать репутацию, вкладываться в рекламу, что потребует время», — отметил директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.

По его словам, новому бренду также необходимо будет соблюдать жесткие стандарты при сохранении низких цен.

Участники рынка сошлись во мнении, что особых изменений в ценах не произойдет. Меню и команда ресторана также останутся прежними. Кроме того, российская food-индустрия хорошо развита, поэтому нехватки в ресторанах в стране не будет.

16 мая ТАСС со ссылкой на источник в компании сообщил, что американская компания McDonald's рассчитывает возобновить работу в России под новым брендом в июне этого года, сохранив рабочие места. Отмечается, что сеть ресторанов будет сохранена, меню останется прежним.