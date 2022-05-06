Tesla, PlayStation и техника Apple. Что можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя

В России утвердили перечень товаров для ввоза без разрешения правообладателя. Список товаров, разрешенных для параллельного импорта, содержит 96 пунктов. Среди них, в частности, одежда и косметика, смартфоны и различная техника, медицинские инструменты, автомобили, отопительные котлы и ядерные реакторы. Минпромторг заявил, что перечень нужен для защиты интересов отечественных потребителей после того, как ряд иностранных компаний покинул российский рынок.

Минпромторг опубликовал перечень из 96 товаров для параллельного импорта. Новый механизм начинает действовать 6 мая.

Что такое параллельный импорт?

Параллельный импорт — это легализация ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя. Продукция поступает альтернативными способами, а не через официального дистрибьютора.

«Параллельный импорт не означает разрешения на ввоз и оборот в РФ контрафакта — продукция должна быть легально введена в оборот в стране, откуда осуществляется импорт», — объяснили в Минпромторге.

Ведомство уточняет, что таможенные органы должны будут сверять коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и наименования брендов с приказом министерства.

Минпромторг заявил, что при создании списка руководствовались «защитой интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях введенного «недружественными» странами санкционного режима».

Ранее глава министерства Денис Мантуров говорил, что ведомство готово оперативно скорректировать список брендов, которые подпадают под параллельный импорт, в зависимости от решения таких компаний о работе в России. По словам главы Минпромторга, несколько компаний уже выразили желание остаться работать в РФ и выйти из списка, составленного ведомством.

Одежда и косметика

«Параллельный» ввоз одежды, головных уборов, обуви, тканей, меха и кожаных изделий разрешили без ограничений по брендам.

В список попали многие косметические средства: духи, шампуни, средства для макияжа, маникюра и так далее. Однако в перечень не вошли некоторые популярные в России бренды — например, духи и косметика марок Garnier, L'Oreal, Yves Saint Laurent, Maybelline, Kiehl's, NYX и многих других, шампуни Head and Shoulders и Pantene, зубные пасты Oral-B и Blend-a-Med и так далее.

В категории «фармацевтическая продукция» параллельный импорт разрешили, в частности, для изделий из ваты O.B. и Carefree.

К импорту также разрешены игрушки и спортивный инвентарь.

Автомобили и техника

В перечень вошли некоторые комплектующие для автомобилей и запчасти, шины (в частности, Michelin, Continental, Bridgestone), а также практически все западные марки авто. Среди них: Tesla, Toyota, Land Rover, BMW, Volkswagen, Skoda, Jeep, Subaru, Suzuki, Honda, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti и многие другие (всего более 50 брендов).

В список включили и аэропортовое оборудование (Thyssenkrupp), железнодорожные локомотивы, подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, суда, лодки и так далее.

Также в списке смартфоны и техника брендов Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, Intel, Dell, GoPro, Panasonic, Nokia, LG, Toshiba.

Бытовая техника Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips также попала в перечень. Кроме того, в него вошли игровые приставки Xbox, Playstation и Nintendo, музыкальные инструменты и комплектующие, звукозаписывающая и телеаппаратура.

Что еще оказалось в списке?

В Россию можно будет ввозить резину и резиновые изделия, мыло, моющие средства, свечи, пластилин, клеи, спички, пластмассы и изделия из них, а также взрывчатые вещества, оружие и даже ядерные реакторы.

В перечень вошли и растения (в том числе срезанные цветы, луковицы, саженцы и деревья). Параллельный ввоз предусмотрен для соли, серы, грунта, руды и золы, а также различных металлов, в том числе алюминия, свинца и цинка.

Грозят ли России судебные иски?

Параллельный импорт зарубежных товаров в Россию вряд ли спровоцирует западные компании подавать в суд на импортеров, считает британская газета The Daily Telegraph. По ее мнению, судебный процесс дорого обойдется самим фирмам.

Представитель российского офиса международной юридической компании DLA Piper Майкл Маллой отмечает, что известные бренды смогут попадать в Россию через Белоруссию и Казахстан.

«Целью всех этих [санкций и бойкотов] является истощение рынка товаров. Но если вы истощаете один рынок, то появляется процветающий параллельный рынок», — подчеркнул эксперт.

The Daily Telegraph считает, что некоторые компании могут обратить ситуацию в свою пользу, культивируя параллельный импорт, чтобы продолжать поставки на российский рынок неофициально.