России может грозить дефицит чая

Решение ЕАЭС об обнулении ввозных пошлин на готовую продукцию может привести к дефициту и повышению цен на чай, заявили в отраслевой ассоциации «Росчайкофе». Иностранным поставщикам стало выгоднее ввозить готовую продукцию, а не сырье, от которого зависят российские производители. Из-за этого отечественные чайные компании будут вынуждены сократить свое производство и не смогут поставить на рынок прежние объемы продукции.

Белоруссия подкинула свинью

В середине марта 2022 года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отменил пошлины на ввоз целого ряда важных категорий товаров, включая продовольствие, лекарства, сырье для металлургии и строительства, комплектующих для транспорта и другие. В их число попала готовая чайная продукция, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«ЕЭК с подачи Белоруссии подкинула России свинью. Раньше Бразилия или Индия даже думать боялись о предложении обнулить ввозные пошлины на поставки готового чая. Теперь это стало для них подарком с небес. Сроки окончания временного обнуления пошлин должны наступить в сентябре. Но поставщики могут продавить пролонгацию нулевых ставок», — заявил Чантурия.

По его словам, решение ЕЭК не только приведет к доминированию иностранного чая на полках российских магазинов по более высоким ценам, но и сокращению внутреннего производства в стране. До недавнего времени ставки на ввоз готовой чайной продукции в России составляли в среднем 9,7-10%. Теперь же они нулевые, как и пошлины на сырье.

«Риски возникновения дефицита чая к осени выросли. При 10-процентных ставках на ввоз готовой чайной продукции риск дефицита гораздо ниже, чем при нулевых», — сказал глава «Росчайкофе».

Он добавил, что ситуация осложняется еще и подорожавшими морскими перевозками. «У нас в прошлом году цены на фрахт выросли почти в три раза во многом из-за торговой войны США и Китая. Тогда большое количество контейнеров, порядка 5% глобального парка, фактически выпало из оборота. С начала 2022-го стоимость повысилась еще на 20%. Теперь уже Россия летом может не досчитаться десятков тысяч контейнеров из-за санкций», — отметил Чантурия.

Как объяснил глава «Росчайкофе», вместимость стандартного 40-футового морского контейнера — 5-7 тонн готового чая или 20-25 тонн сырья. Поскольку теперь готовый чай везти выгоднее из-за более высокой добавленной стоимости, это сильно сократит предложение иностранного сырья, на котором держится российская перерабатывающая чайная отрасль. Зарубежным поставщикам гораздо выгоднее отправлять маленькими партиями готовый чай в Россию, чем экспортировать более дешевое сырье в больших объемах.

Что думают в «Руспродсоюзе»

Обнулить пошлины на чай и кофе ранее предлагал «Руспродсоюз». В первую версию письма организации в Министерство экономического развития была включена просьба обнулить пошлины на готовую чайную продукцию. Для «Росчайкофе» это стало большой неожиданностью, подчеркнул Чантурия.

«В документе речь шла об обнулении пошлин на ввоз ряда товаров, используемых для изготовления готовой чайной и кофейной продукции в России. Туда вошла фильтровальная бумага для чайных пакетиков, различные клапаны для упаковки кофе и другие. Но крупный немецкий импортер чая, входящий в состав «Руспродсоюза», добавил пункт об обнулении ставок на готовую чайную продукцию без согласования с нами. В итоге письмо пришлось в срочном порядке отзывать», — объяснил он.

В «Руспродсоюзе» подтвердили «Газете.Ru», что направляли в Минэкономразвития письмо, но позже признали ошибку и отозвали его. Как подчеркнули в организации, обнуление ввозных пошлин должно касаться исключительно чайных ингредиентов.

«Облегчение ввоза фасованной продукции недопустимо в ситуации наличия в России собственных производственных мощностей по фасовке сырья, достаточных не только для обеспечения внутреннего рынка, но и для экспортных поставок чая и кофе, обработанного и фасованного в нашей стране», — резюмировали в «Руспродсоюзе».

Мнение российских производителей

Российское производство чая на 100% зависит от зарубежных поставок сырья. Плантаций, способных обеспечить промышленное производство чая на территории России, попросту нет. Большая часть существующих расположена в Краснодарском крае. Однако мощность этих плантаций покрывает очень незначительную часть от суммарного потребления в стране, рассказали «Газете.Ru» в «Московской чайной фабрике».

«С начала года мы пока не ощущаем значительного роста себестоимости, так как работаем на старых запасах сырья и упаковки. Цены мы повышали незначительно, на те позиции, в состав которых входит чайное сырье, которое мы покупали уже в текущей ситуации», — отметили в «Московской чайной фабрике».

Рост цен на чай, который замечают покупатели в магазинах сейчас, обусловлен рядом фактором, добавили в организации. Среди них — проведение расчетов за чайное сырье в долларах США, закупка в евро фильтровальной бумаги для чайных пакетиков (ее производят в Австрии) и общее удорожание упаковочных материалов.

«Важно понимать, что дорожает и само чайное сырье. Его стоимость в валютном эквиваленте также растет, а прежние логистические каналы не работают. Какие будут расходы на фрахт, которые и без того сильно выросли во время пандемии, сейчас даже трудно представить», — резюмировали на чайной фабрике.

Чтобы избежать еще больших негативных последствий для российских производителей, в «Росчайкофе» намерены до конца мая убедить правительства ЕАЭС отменить мартовское решение о нулевых пошлинах на ввоз готового чая. «Если эту меру не отменят, мы рискуем вернуться обратно в 1990-е годы, когда чайная отрасль в России была ориентирована исключительно на продажу иностранных брендов», — заявил Чантурия.

Более того, под угрозой может оказаться российский чайный экспорт, который сейчас в приоритете у правительства, добавил глава «Росчайкофе». «Мы отправляем чай не только в страны ЕАЭС, но и в Восточную Европу, на Ближний Восток. Последние годы объемы экспорта росли, но нулевые пошлины на ввоз готовой чайной продукции могут свести многолетние усилия на нет», — заключил он.