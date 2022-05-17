«Это не национализация»: глава Минпромторга рассказал о деталях сделки с Renault

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сроках появления в России первых товаров, ввезенных по параллельному импорту. Он также заявил, что французская Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа, но это не было национализацией.

«Не будет проблем с косметикой»

«Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц», — сказал Мантуров журналистам, говоря о сроках появления в России первых товаров, ввезенных в рамках параллельного импорта.

Он подчеркнул, что легализация параллельного импорта не приведет к развитию челночества и увеличению количества секонд-хендов в России.

«Нет, конечно, абсолютно нет. Во-первых, решение принималось временно, и принято всего до конца 2022 года. Второе — мы через два месяца посмотрим, как это на сегодняшний день сработает, и будем понимать результативность этого решения», — пояснил министр.

Чиновник напомнил, что решение о легализации параллельного импорта принималось, исходя из существующего запроса бизнеса.

«В первую очередь туда включали то, что нужно бизнесу для того, чтобы не прерывать производственный цикл компаний, которые завязаны на поставке тех или иных комплектующих или на продаже той или иной импортной продукции. Шампунь или товары легкой промышленности не были в приоритете при работе над списком», — рассказал Мантуров.

Журналисты также спросили главу Минпромторга, корректно ли считать, что с косметическими брендами, попавшими в исключения по параллельному импорту, ведутся переговоры о возобновлении поставок.

«В том числе. Так можно сказать корректно, почему у нас, например, L'Oreal в Калуге на сегодняшний день не принял до конца решение, а мы все-таки ответственно подходим к таким шагам», — ответил Мантуров.

Он добавил, что недавно проводил «отраслевое совещание» по косметике.

«Были представлены российские компании, причем это действительно российская продукция, российская разработка, российские компоненты. Я убедился: у наших женщин, мужчин, детей точно не будет проблем с косметикой, как декоративной, так и уходовой, и парфюмерией», — подчеркнул министр.

После начала военной спецоперации РФ на Украине более 200 зарубежных брендов объявили о приостановке своей деятельности или полном уходе с российского рынка. Западные страны ввели санкции.

29 марта правительство приняло постановление, которое разрешает ввоз в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Ответственность за так называемый параллельный импорт была отменена.

А в начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателей. Кроме того, исключением для поставок по параллельному импорту стали товары брендов Garnier, L'Oreal Paris, Maybelline. NYX, L'OreaI Professionnel, Matrix, Redken, Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kiehl's, Valentine, Prada, Helena Rubinstein, а также Atelier Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Diesel, Maison Margiela, Mugler, Urban Decay и Viktor&Rolt.

Без возможности выкупа

Мантуров также рассказал, что французская Renault передала московский завод столичным властям за символическую плату без возможности выкупа. При этом он подчеркнул, что это «не национализация».

«Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault», — пояснил министр.

Чиновник рассказал, что московский завод «Москвич» планирует не только сотрудничать с иностранными брендами, но и внедрять собственные разработки.

«На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с «Камазом» идет работа над новой стратегией для московского завода: она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических», — отметил министр.

Чиновник добавил, что Минпромторг РФ обсуждает с несколькими китайскими автоконцернами возможность участия в российских автомобильных предприятиях.

Он также отметил, что окончательная кандидатура на пост директора «АвтоВАЗа» пока не утверждена. По его словам, экс-замминистра Александр Морозов, курировавший в Минпромторге автопром 7 лет, на этот пост не назначен.

«Хотя он рассматривался, это правда. Он пойдет работать на одно из промышленных предприятий», — отметил Мантуров.

В понедельник были подписаны соглашения о передаче российских активов Renault. Доля компании в «АвтоВАЗе» перешла ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» — Москве.