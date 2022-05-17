Мантуров: параллельный импорт не станет причиной возвращения «челночников»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал журналистам, что параллельный импорт в стране «абсолютно» не станет причиной развития «челночной» торговли, сообщает РИА «Новости».

«Во-первых, решение принималось временно, и принято всего до конца 2022 года. Второе — мы через два месяца посмотрим, как это на сегодняшний день сработает, и будем понимать результативность этого решения», — объяснил он.

По словам министра, легализация параллельного импорта была одобрена, поскольку есть запрос со стороны бизнеса.

«В первую очередь туда включали то, что нужно бизнесу для того, чтобы не прерывать производственный цикл компаний, которые завязаны на поставке тех или иных комплектующих или на продаже той или иной импортной продукции. Шампунь или товары легкой промышленности не были в приоритете при работе над списком», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что будет упрощен ввоз в страну компьютеров, смартфонов и планшетов.