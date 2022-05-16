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Бизнес

«Цель — поставить страну на колени». Премьер Белоруссии оценил санкции Запада

Премьер Белоруссии Головченко назвал масштаб санкций, которые «душат» экономику республики

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Практически весь экспорт Белоруссии в страны Евросоюза и Северной Америки — на сумму $16-18 млрд ежегодно — заблокирован вследствие санкций в отношении Минска. Об этом проинформировал глава правительства республики Роман Головченко. По его словам, в Белоруссии трактуют санкции «как инструмент не просто давления, а как инструмент гибридной агрессии». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Западные санкции заблокировали экспорт белорусских товаропроизводителей в страны ЕС и Северной Америки на $16-18 млрд в год. Об этом в воскресенье, 15 мая, рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу Al Arabia.

«Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Беларуси в страны Европейского союза и Северной Америки.

Это, условно говоря, сумма, которая равняется в год порядка $16-18 млрд», — констатировал глава белорусского кабмина.

По его словам, в Белоруссии трактуют санкции «как инструмент не просто давления, а как инструмент гибридной агрессии». «Наверное, это последняя стадия, которая предшествует уже классической вооруженной агрессии», — утверждает он.

«Цель санкций, в отличие от их классического понимания, — это поставить страну на колени, удушить ее экономически и добиться силовым путем выполнения каких-то требований или условий», — констатировал Головченко.

Кризис в Белоруссии

Санкции в отношении Белоруссии последовали за массовыми протестами в стране, которые начались в ночь на 10 августа 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов.

По данным зарубежных экзитполов, он получил лишь 10,09% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 71,28%.

Достоянием гласности стала чрезмерная жестокость, с которой сотрудники силовых органов обращались с протестующими в первые дни протестов. Сотрудники силовых структур массово применяли пытки и иные виды жестокого обращения. За первую неделю протестов два человека погибли и более 200 были ранены. На белорусских государственных предприятиях прошли забастовки с требованиями прекратить пытки в отношении задержанных, привлечь виновных к ответственности, провести честные выборы. 16 и 23 августа в центре Минска собиралось по несколько сотен тысяч протестующих.

Однако, наиболее жесткие санкции США, Канада, Великобритания и страны ЕС ввели после инцидента с посадкой Boeing 737 в Минске, произошедшего почти год назад, 23 мая 2021 года. Авиалайнер ирландской авиакомпании Ryanair выполнял международный регулярный пассажирский рейс FR4978 по маршруту Афины — Вильнюс, но через три минуты после входа в воздушное пространство Белоруссии пилотам поступило сообщение от местного диспетчера, что, по сведениям спецслужб Белоруссии, лайнер якобы заминирован. За несколько минут до выхода из воздушного пространства Белоруссии борт был развернут и в сопровождении белорусского истребителя МиГ-29 направлен в национальный аэропорт Минск.

После приземления самолета оперативная группа КГБ Белоруссии задержала двух пассажиров: оппозиционного белорусского деятеля Романа Протасевича и его подругу, гражданку России Софью Сапегу. Информация о минировании лайнера не подтвердилась.

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