Белорусский «клон» Coca-Cola собрался занять ее место на российском рынке

Мировой лидер в производстве газировки – Coca-Cola — не исключил окончательного ухода с российского рынка. Но внутри страны уже есть целый ряд конкурентов, которые делают очень похожую газировку. А Минский завод безалкогольных напитков только за последние два месяца нарастил экспорт газировки в Россию на 50%. О дальнейших перспективах российских и белорусских бюджетных аналогов «Фанты», «Спрайта» и «Кока-Колы» в России – в материале «Газеты.Ru».

Coca-Cola собралась на выход

Гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил о возможном окончательном уходе компании из России в случае затягивания военной спецоперации на Украине. Мировой гигант в производстве газированной воды не стал отказываться от продаж в России, из-за чего столкнулся с критикой в свой адрес. И не исключено, что в недалеком будущем с российских прилавков могут исчезнуть «Спрайт», «Фанта» и другие напитки.

В России еще задолго до западных санкций производство бюджетных аналогов «Кока-Колы» наладили целый ряд компаний. Среди них — фирма «Аква-Вита», выпускающая в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке газировку под названием «Чудо Чудное» (которая похожа на Fanta), и компания «Славда», чья Cola Grinks постепенно заполняет полки приморских супермаркетов.

Планы по наращиванию доли на российском рынке газировки уже давно реализует и Минский завод безалкогольных напитков (МЗБН). Экспорт брендов «Росинки», «Фан-Фана» и других аналогов американской газировки только за последние пару месяцев увеличился на десятки процентов, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела экспорта МЗБН Михаил Синиченков.

«Наш завод резко нарастил экспорт белорусской газированной воды в Россию. С конца февраля рост продаж составил 50%. Наши продукты гораздо качественнее российских клонов «Кока-Колы» или «Фанты», но здесь уже вопрос предпочтения. Обмануть россиян яркой этикеткой — точно не наш путь», — подчеркнул Синиченков.

Он добавил, что МЗБН уже давно поставляет свою продукцию на российский рынок, за последние годы белорусскому заводу удалось расширить географию поставок — теперь она охватывает почти всю Россию.

«Здесь больше вопрос логистики — далеко возить напитки не очень выгодно. Для нас оптимальным транспортным плечом всегда были Центр и Северо-Запад России. Однако с недавнего времени мы расширили географию вплоть до Дальнего Востока. Там особым спросом у наших клиентов пользуются натуральные продукты — морсы, березовый сок. Конкуренция — абсолютно нормальное явление, мы готовы к борьбе как с российскими, так и зарубежными производителями газировки», — заключил Синиченков.

Качество ничем не хуже

Качество напитка «Чудо Чудное», который похож на «Фанту», сопоставимо с мировыми брендами газированной воды. Основа российского аналога также делается из сахарного сиропа с натуральной ароматикой, однако в ассортименте есть и низкокалорийная газировка с использованием различных подсластителей, рассказала «Газете.Ru» главный технолог компании «Аква-Вита» Светлана Родзевич.

«По вкусу наше «Чудо Чудное» ничем не хуже той же «Фанты». Главная проблема — у нас нет таких больших средств на раскрутку и рекламу, как у Coca-Cola. Лет пять-шесть назад «Кола» запустила в России напитки с различными вкусами — лимон, вишня и другие. «Аква-Вита» за два года до этого уже выпускала вишневую колу. Но за счет массированной рекламы по центральному телевидению американского бренда наши продажи тоже выросли. Россияне брали то, что дешевле», — подчеркнула Родзевич.

По цене российские аналоги существенно бюджетнее продукции американской компании. В «Сбермаркете», например, можно приобрести 1,5 литра газировки «Чудо Чудное» за 57,99 рублей — примерно столько же (59 рублей) в «Яндекс.Лавке» стоит 0,5 литра «Фанты» c учетом 30% скидки. Схожая история и с ценниками на продукцию МЗБН. Поллитра «Фан-Фана» и «Росинки» стоят 50 рублей, литр этих напитков обойдется россиянам в 82 рубля.

В МЗБН отметили, что используют для приготовления своих брендов натуральный сахар и чистую питьевую белорусскую воду из собственных артезианских скважин, а также добавляют высококачественные европейские ароматические ингредиенты.

«Оба мировых бренда — и «Пепси», и «Кока-Кола» — начинали свое производство в Беларуси именно на нашем предприятии. В рамках кооперации МЗБН был почти полностью модернизирован. Мы получили опыт, изучили технологии и контроль качества передовых производств напитков. Все это стало базой для дальнейшей разработки и выпуска собственной линейки напитков: «Бела-Кола», «Росинка», «Фан-Фан»,

— заявила директор по маркетингу МЗБН Елена Желтенко.

Монополия Coca-Cola

Родзевич из «Аква-Виты» отметила, что с оптимизмом смотрит на возможный уход «Кока-Колы» из России. Американский гигант ранее уже неоднократно вставлял палки в колеса региональным игрокам газированного рынка.

«Мы уже пытались и будем стараться в дальнейшем выйти за рамки Сибири и Дальнего Востока. Но для того, чтобы продажи были высокими, нужно выходить на крупные федеральные торговые сети вроде «Ашана» или «Ленты». Но попасть и договориться с ними — очень длительный и непростой процесс. Цена места на полке у них зашкаливает. У «Колы» есть для этого миллионы рублей, у нас таких средств нет», — отметила она.

До попыток выйти на рынок Центральной России «Аква-Вита» продолжительное время сотрудничала с региональными площадками вроде «Пятерочки» и «Подорожника». С последним произошла показательная история при непосредственном участии Coca-Cola, добавила Родзевич.

«Мы десятки лет сотрудничали с «Подорожником». Но не так давно «Кола» без особых проблем зашла на эту площадку, поставив в универсамы свои холодильники. В итоге в «Подорожнике» нашу колу убрали. Монополия Coca-Cola на российском рынке чувствуется очень сильно», — заключила она.

Чем может ответить Coca-Cola

Даже если американская компания окончательно уйдет с российского рынка, это не помешает ей обратиться в суд по защите авторских и патентных прав на дизайн и производство всемирно известных газированных напитков. Однако вряд ли стоит ожидать судебного обращения от гиганта газировки в ближайшие месяцы, подчеркнул независимый маркетолог Максим Пучков.

«У Coca-Cola есть все авторские права — от формы бутылки и фирменного шрифта до расположения элементов дизайна на этикетке. Все они давно зарегистрированы.

Российские и белорусские бренды газированной воды, по сути, являются товарами категории Me-Too (не имеет отношения к одноименному движению против домогательств). В маркетинге подобными термином называют визуально похожие товары, но в точности не повторяющие свойства оригинала. Исковые заявления в этом случае — вполне логичная мера конкурентной борьбы», — отметил он.

The Coca-Cola Company уже более века работает на американском рынке безалкогольных напитков, где ежегодно выпускается до ста новых напитков. Гигант неоднократно уничтожал конкурентов с помощью исков против своих подражателей. То же самое компания может провернуть и на российском рынке, считает Пучков.

«Сейчас американцы заняли выжидательную позицию. К настоящему времени ответчик возместил бы «Коле» условные 10-100 тыс. рублей, так как физически не успел к этому времени продать большое количество газированной воды со схожими вкусами и этикетками. После этого ваш клон слегка изменит обертку, подсластит аромат, но все равно продолжит выпускать похожую продукцию. Но через 6-12 месяцев вы уже можете предъявить конкуренту иск на 10 млн рублей», — отметил маркетолог.



Кроме того, на время судебного разбирательства арбитраж может обязать ответчика приостановить бизнес. В случае успеха в суде Coca-Cola может убить сразу двух зайцев — уберет с рынка напиток-клон и отнимет у конкурента большую часть производственных и финансовых ресурсов, заключил Пучков.