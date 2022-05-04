Схема независимости: Польша начала получать российский газ по чужим заявкам

Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Италии и Франции. Топливо закачивают в подземные хранилища, они уже заполнены на 80%, сообщил «Газпром». Для сравнения, заполняемость ПХГ Евросоюза в среднем не превышает 34%. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила в Брюсселе, что Варшава готова помочь членам ЕС отказаться от российских энергоносителей.

Польша в настоящее время получает газ виртуальным реверсом из заявок потребителей Италии и Франции, заявили в «Газпроме». «2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по «Ямалу — Европе». Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Прямые поставки газа от «Газпрома» в Польшу напрямую прекращены с 27 апреля. После этого поляки получали российский газ физическим реверсом из Германии.

Топливо виртуальным реверсом из Италии и Франции Польша сейчас использует для закачки в подземные хранилища, которые уже заполнены на 80%. В то же время хранилища Европы в среднем заполнены только на 34%, сообщили в «Газпроме».

Виртуальный реверс — схема, при которой Польша формально покупает газ у Франции и Италии, но фактически отбирает этот объем из транзитных объемов. Газ через границу при этом не перемещается.

Российский холдинг на этой неделе зафиксировал рост заявок европейских потребителей на поставку газа транзитом через Украину на 43%. В последние дни заявки на транзит через территорию страны держатся на уровне около 100 млн куб. м.

С чего начались газовые пертурбации

31 марта Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с «недружественными» странами в рубли. Согласно документу, покупатели российского газа обязаны открыть рублевый и валютный счета в Газпромбанке для оплаты поставок с 1 апреля. Оплата за газ будет производиться с помощью перевода евро или долларов на валютный счет. Затем банк сможет продать эту валюту на Московской бирже и зачислить полученные рубли на рублевый счет покупателя газа. Когда средства от продажи валюты зачислят на рублевый счет поставщика, открытый в том же банке, газ будет считаться оплаченным.

Польша отказалась оплачивать газ рублями, и 26 апреля «Газпром экспорт» уведомил польскую компанию PGNiG об остановке поставок. В Варшаве заявили о нарушении контрактов российской стороной. В Еврокомиссии также подчеркнули, что «Газпром» нарушил договоренности и пытается «расколоть ЕС».

И газ, и нефть

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на встрече министров по вопросам энергетики ЕС в Брюсселе заявила, что Польша готова помочь другим странам отказаться от российских энергоносителей.

«Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить им нероссийские углеводороды, мы с нашей инфраструктурой готовы быть солидарными и обеспечить их в случае необходимости. Мы готовы поделиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как стать быстро полностью независимыми от России», — сказала она (цитата по РИА «Новости»).

Министр призвала представителей ЕС немедленно отказаться от импорта российской нефти. «У нас уже есть уголь, затем идет нефть, а следующий шаг — газ», — отметила она, добавив также, что необходимо не соглашаться на оплату российского газа в рублях.

По словам Москвы, Польша была готова к блокировке прямых поставок российского газа. «Мы готовились к этой ситуации и решили обеспечить поставки со всего мира. К осени и зиме у нас будет 100% в хранилищах», — заверила она.

«Мы на безопасной стороне. Мы готовы быть полностью независимыми от российской нефти. Я верю, что все страны могут сделать тоже самое», — заключила министр.

Где альтернативы?

На Россию приходится до 46% поставок природного газа в ЕС. Кроме РФ, газ в Европу поставляют Норвегия (20,5% поставок газа, необходимого ЕС), Алжир (11,6%), США (6,3%), Катар (4,3%) и Нигерия (3,1%). Власти последней уже выразили готовность увеличить поставки газа в Европу. В обмен на это министр энергетики Тимипре Силва призвал компании Shell, Eni и Total Energies к увеличению их инвестиций в газовый сектор Нигерии.

Согласно данным статистического сервиса Statista, около 84% природного газа, используемого в ЕС, в 2020 году приходилось на импорт. В 2019-м этот показатель составлял 90%.