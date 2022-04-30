Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Власти Украины раскрыли, куда пропала 51 белорусская цистерна с дизельным... 16:33
Кайли Дженнер призналась, что за время беременности набрала 27 килограммов 16:32
Эксперты рассказали, когда цена доллара может снизиться до 30 рублей 16:31
Байден подписывался в переписке с семьей именем шпиона КГБ из романов 16:29
В Ленинградской области угонщик-рецидивист похитил автомобиль своего отца 16:29
Гладилин заявил, что УЕФА должен объяснить болельщикам, почему российские футболисты... 16:28
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ в Донбассе и... 16:26
Солистку «Вороваек», только пережившую остановку сердца и кому, хотят заставить... 16:25
Из Apple Watch сделали средство для общения по видеосвязи 16:24
В Бердянске начнут выдавать зарплаты и пенсии в рублях 16:23
Бизнес

«Не позволим себя шантажировать». Германия отказывается платить за газ в рублях

Глава Минфина ФРГ заявил, что Германия не намерена платить за газ рублями

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Министр финансов Германии Кристиан Линднер исключил возможность оплаты российского газа в рублях как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. По его словам, Берлин не «позволит себя шантажировать» и будет делать все возможное, чтобы как можно скорее перестать зависеть от импорта газа из РФ. В частности, власти Германии намерены принять закон, который ускорит строительство терминалов для приема сжиженного природного газа.

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни в отдаленной перспективе. По мнению министра, Москва пытается шантажом заставить Берлин оплачивать поставки топлива в своей национальной валюте.

«Я хочу обратиться к Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», — заявил Линднер.

Глава Минфина ФРГ подчеркнул, что страна делает все возможное, чтобы как можно скорее стать независимой от России, в том числе в сфере поставок газа. Он также указал, что Германия оплачивает поставки газа в евро и долларах согласно заключенным ранее контрактам.

Что Берлин делает для газовой независимости?

Правительство ФРГ работает над тем, чтобы как можно скорее отказаться от поставок российских энергоресурсов, однако прямо сейчас позволить себе этого не может, поскольку тогда экономике и промышленности будет грозить кризис.

Для снижения зависимости от импорта энергоресурсов из России власти Германии намереваются принять закон, который ускорит строительство терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство DPA.

По его данным, Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ передало на голосование законопроект об ускорении строительства СПГ-терминалов на территории Северной Германии.

Закон призван значительно ускорить выполнение всех процедур согласования и утверждения, а также предоставления государственных заказов и концессий, чтобы быстро получать необходимые разрешения и интегрировать СПГ в немецкий рынок.

В частности, регулирующие органы получат право при определенных условиях приостанавливать выполнение некоторых требований, в частности, оценки воздействия на окружающую среду. Действие документа будет применяться к плавучим и наземным терминалам по приему СПГ, которые, как ожидается, должны в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию.

При этом оба вида терминалов должны быть подключены к сети газопроводов и частично адаптированы к портовым сооружениям.

Согласно официальному прогнозу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, полная независимость от газа из России может быть достигнута к лету 2024 года, а импорт нефти и угля из РФ предполагается заменить уже в 2022 году.

«Проживите без России хотя бы год»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал циничными заявления европейских государств о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет.

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?» — заявил Володин.

Он считает правильным решение об остановке поставки газа в страны, которые в установленный срок не оплатили его в рублях.

«Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», — указал депутат и отметил, что «такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран».

29 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ключевые партнеры Москвы согласились оплачивать в рублях российский газ. По словам министра, такая схема расчетов нужна, чтобы избежать «бесстыдного грабежа». Он напомнил, что после начала военной операции западные страны заморозили более $300 млрд резервов российского ЦБ — «фактически то, что сами же заплатили за газ».

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила 29 апреля, что продолжит оплачивать российский газ в евро, но также будет обсуждать со своими контрактными партнерами конкретные механизмы оплаты.

«Мы считаем возможной совместимую с санкционным правом и российским указом систему перевода. Ясно также и то, что Uniper продолжит платить в евро», — указали в компании.

Кроме того, Uniper проводит консультации по этому вопросу с правительством ФРГ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть