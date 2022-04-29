«Европа в ближайшее время не сможет отказаться от российского газа»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что снижение потребления Европой российского газа не приведет к разбалансировке бюджета РФ. Кроме того, по его мнению, Европа не сможет отказаться от российского голубого топлива в ближайшее время.

«Европа точно не сможет отказаться»

«Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. [Снижение потребления газа Европой бюджет] выдержит, конечно… Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны — мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям», — сказал Силуанов РИА «Новости».

Глава Минфина уточнил, что Россия старается диверсифицировать свои поставки на восточное направление.

По его словам, федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП.

«В этом году мы приняли достаточно затратные решения по отсрочке страховых взносов по целому ряду отраслей и направлений. Это около 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту сумму нам нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния. Посмотрим также, как будет развиваться ситуация с доходной частью бюджета и новыми обязательствами, которые у нас сейчас принимаются. Я думаю, что в этом году будет дефицит бюджета порядка 1% ВВП», — пояснил министр.

27 апреля Силуанов сказал журналистам, что не исключает возможности сокращения добычи российской нефти на 17% в 2022 году из-за отказа европейцев ее покупать.

«Снижение добычи будет? Будет. В каких объемах: 17 процентов, чуть меньше или чуть больше, возможно. Но то, что мы учитывали текущие ситуации с курсом, с объемом добычи и с ценами на энергоресурсы, — это да, в наших прогнозах это учитывается. Как дальше будут вестись продажи, сейчас пока сложно оценить», — сообщил министр финансов.

Он отметил, что Минфин не просчитывал возможные последствия для бюджета от этого шага, так как пока неизвестно, какие страны решатся на такой шаг, а какие — нет. «Если в одном месте отказываются, значит, будем продавать другим», — добавил он.

Силуанов отметил, что отказ отдельных стран платить за газ в рублях пока не наносит ущерба российским поставщикам.

«Наши все прогнозы рассчитывались при одних ценах на газ, а сейчас объемы снижаются, но цены растут. В целом у наших компаний более-менее баланс. Какие будут перспективы на оставшиеся периоды конца года, сложно пока сказать», — заключил он.

Отказ от газа и нефти из РФ

После начала военной спецоперации России на Украине США объявили эмбарго на импорт российских энергоносителей (за исключением урана). Вскоре Великобритания заявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Кроме того, от поставок нефти из России к концу года решила отказаться Польша. Однако Евросоюз пока не смог достичь единства в вопросе коллективного эмбарго на импорт нефти и газа из РФ.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет.

«Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся», — написал Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

Он также счел логичным перевод оплаты за газ в рубли.

«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов, в отличие от действующей до недавнего времени. При этом для покупателей условия остаются максимально комфортными», — уверен вице-премьер.

По его словам, «с переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров». Новак также напомнил, что некоторые европейские политики рассматривают возможность полного отказа от закупок российского газа из-за нежелания оплачивать поставки в рублях по новой схеме, которую Россия ввела для недружественных стран с 1 апреля.

«Северный поток — 2»

Член комитета бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла считает необходимым запустить «Северный поток — 2».

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока — 2». Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», — приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что существует более серьезная проблема — полная блокировка евразийских торговых отношений из-за санкционного режима.

«Мы должны четко дать понять, что не допустим такого раскола континента», — подчеркнул лидер партии «Альтернатива для Германии».